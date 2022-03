Val di Fiemme, femminicidio: l’incapacità di accettare la fine di quasi 30 di unione

Potrebbe esserci l’incapacità di accettare la fine di un’unione che durava da quasi 30 anni e la gelosia, alla base del femminicidio di Viviana Micheluzzi, da parte del marito, Mauro Moser che poi si è tolto la vita (qui l’articolo del ritrovamento).

Pare che due dei tre figli non trovando i genitori, abbiano chiesto invano al fratello maggiore, Oscar che vive a Panchià, se li avesse visti, iniziando così le ricerche verso i prati alle porte del paese. E’ toccato però al figlio più giovane della coppia, Niko il macabro ritrovamento.

La coppia si stava separando, ma Mauro Moser aveva ancora un ruolo importante nell’apicoltura della famiglia. Le arnie, infatti, sostavano ancora sul suo terreno in località Doss dei Cavai, esattamente il posto in cui lui l’uomo, nel primo pomeriggio di ieri, 29 marzo, ha sparato alcuni colpi di pistola contro la moglie, prima di sparare l’ultimo verso sé stesso.

Alla base delle difficoltà tra Viviana e Mauro, incomprensioni affettive ed economiche, con l’idea di un possibile scioglimento dell’azienda agricola. Difficoltà però, nascoste piuttosto bene, visto che ai vicini erano apparsi come una coppia affiatata e felice.

A quanto pare, l’uomo era in possesso del porto d’armi, ma ancora non è chiaro se l’arma del delitto un calibro 9 glock fosse stata acquistata per uccidere la moglie o fosse detenuta già a casa.

Sul luogo del femminicidio i carabinieri di Cavalese e quelli della scientifica di Trento, hanno ritrovato anche un caricatore da 15 colpiti, ma per recuperare i corpi accasciati in una scarpata è servito l’aiuto dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino. Nonostante l’esito del procedimento penale pare scontato, con un’archiviazione per morte del reo, sull’accaduto, la Procura ha aperto un’inchiesta, compiendo gli accertamenti utili a riscostruire l’accaduto Si dice sconvolto anche il sindaco di Castello di Fiemme, Marco Larger che definisce l’accaduto come un “fulmine a ciel sereno”. La coppia nota al sindaco, era anche titolare di un punto vendita di prodotti del bosco nel centro del paese.

