Ucraina, Draghi firma il Dpcm per accoglienza profughi: accoglienza di prossimità, integrata e di cura

Attuare un modello di accoglienza diffusa per far fronte all’emergenza dei rifugiati ucraini, un’accoglienza di prossimità, integrata e di cura. Arrivato il via libera del decreto del Presidente del consiglio firmato ieri mattina, che ha fissato le modalità per la richiesta del permesso di soggiorno per la protezione temporanea. Permesso che, avrà validità di un anno e sarà rilasciato a tutti gli sfollati provenienti dall’Ucraina che ne faranno richiesta.

Con il rilascio del permesso, viene riconosciuto il diritto di assistenza sanitaria, l’accesso al mercato del lavoro e l’opportunità di frequentare le scuole.

Nei prossimi giorni la protezione civile avrà il compito di raccogliere le adesioni di associazioni ed enti, con cui saranno stipulate delle convenzioni per l’accoglienza. Come già anticipato, il contributo economico sarà di 30 euro al giorno per ogni rifugiato, con i Comuni coinvolti per la parte amministrativa.

Al contrario, tutti quelli che già hanno trovato autonomamente una sistemazione, avranno diritto per i primi 90 giorni ad un contributo una tantum di 300 euro mensili per gli adulti e 150 euro per i minori.

Minori, per cui si chiede un grande senso di responsabilità, soprattutto per quelli dichiarati non accompagnati, circa 475 ad oggi. Per questo, si inviata chiunque abbia conoscenza della presenza di un minore non accompagnato, di segnalarlo alle autorità di polizia e all’arma dei carabinieri, così da inserirli nella banca dati sui minori non accompagnati, facendo intervenire il tribunale dei minori per la nomina di un tutore.

