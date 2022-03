Tamponamento davanti al Museo Retico a Sanzeno: tre veicoli coinvolti, una donna al pronto soccorso

Incidente con tre veicoli coinvolti nella mattinata di oggi, mercoledì 30 marzo intorno alle 9.45, sulla SS43 dir a Sanzeno.

Una donna di 46 anni che doveva recarsi al Museo Retico, e che quindi era in attesa di svoltare a sinistra, è stata tamponata mentre era alla guida della propria Fiat Panda.

L’auto elettrica che la seguiva e che viaggiava in direzione Alta Val di Non si è infatti fermata, mentre un terzo veicolo, un furgone, non è riuscito a frenare in tempo, finendo addosso alla macchina che lo precedeva, la quale di conseguenza ha tamponato la vettura della donna, che ha subito un colpo di frusta.

Fortunatamente le conseguenze del sinistro non sono state gravi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco volontari di Sanzeno, che si sono occupati della messa in sicurezza dell’area, della pulizia della sede stradale e della gestione della viabilità, e un’ambulanza che ha trasportato la donna al pronto soccorso per accertamenti. Non è stato invece necessario il trasporto in ospedale per gli altri conducenti, due uomini di 41 e 58 anni.

