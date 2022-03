Si è spento fra Tiziano Donini, fondatore della comunità di accoglienza di Cles: aveva 74 anni

Si è spento nella giornata di ieri, martedì 29 marzo, fra Tiziano Donini. Il tumore con il quale conviveva da anni se l’è portato via all’età di 74 anni.

Fra Tiziano era nato nel 1947 a Molveno. «Per 18 o 19 anni ha fatto il cappellano dell’ospedale di Cles – ricorda padre Pierluigi Svaldi –. Lassù accoglieva le persone che, da tutto il mondo, venivano per fare i raccoglitori di mele. Era un vero e proprio punto di riferimento per tutti i bisogni sociali. Era un libero battitore con tante iniziative, soprattutto per i poveri e per le persone emarginate di ogni tipo».

Fra Tiziano Donini è conosciuto soprattutto per aver fondato, nel 1984, la comunità di accoglienza del Convento di Sant’Antonio di Cles assieme a padre Cesare Francescotti e a padre Modesto Comina. I funerali si terranno domani pomeriggio, giovedì 31 marzo, alle 14.30 nella chiesa dei Frati di Pergine.

