Quattro prof per il Senato accademico

Saranno Elena Ioriatti e Gabriella Berloffa, Alberto Montresor e Alberto Bellin a costituire la parte elettiva del Senato accademico dell’Università di Trento per il mandato 2022/2025.

Il voto è stato espresso dal personale docente chiamato alle urne nella giornata di ieri. Hanno partecipato in 513 (74,89% di 685 docenti aventi diritto). Ioriatti e Berloffa, Montresor e Bellin saranno in carica dal primo aprile 2022 al 31 marzo 2025.

Affiancheranno il rettore e i tre componenti di nomina rettorale nell’organo di governo scientifico e didattico dell’Ateneo. Le votazioni della componente elettiva si sono svolte in modalità telematica. I risultati saranno validati dalla commissione elettorale centrale domani, giovedì 31 marzo.

Pubblicità Pubblicità

Per Elena Ioriatti si tratta della prima volta in Senato, mentre gli altri tre nominativi erano già presenti nello scorcio di mandato 2019/22. Un anno fa, infatti, il corpo docente era andato al voto in seguito alle dimissioni di Flavio Deflorian, Paolo Macchi e Giuseppe Sciortino.

Quindi, dopo la nomina al Consiglio di Stato, aveva dato le dimissioni anche Giovanni Pascuzzi. Con la designazione di ieri si sono andati così a ricoprire i quattro posti di natura elettiva rimasti vacanti. Quattro le candidature che erano arrivate.

I risultati elettorali nel dettaglio – A eleggere Ioriatti e Berloffa, Montresor e Bellin è stato il personale docente (professori e professoresse di ruolo, ricercatori e ricercatrici di ruolo e ricercatori e ricercatrici senior). Al seggio telematico si è presentato il 74,89% (513 su 685 aventi diritto).

Pubblicità Pubblicità



Per l’area delle scienze sociali, umane e giuridiche le persone votanti sono state 213 su 293 (72,7%). Elena Ioriatti, professoressa ordinaria di diritto privato comparato alla Facoltà di Giurisprudenza, ha ottenuto 101 preferenze. A Gabriella Berloffa, ordinaria di Economia politica al Dipartimento Economia e Management, ne sono andate 87. Le schede bianche sono state 25.

Per l’area tecnico-scientifica i/le votanti sono stati/e 300 su 392 aventi diritto (76,53%). Alberto Montresor, ordinario di Informatica al Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione, ha ricevuto 152 preferenze. Alberto Bellin, ordinario di Ingegneria civile e Architettura al Dipartimento di Ingegneria civile, è stato eletto con 127 voti. Le schede bianche sono state 21.

Senato accademico: funzioni e composizione – Il Senato accademico è l’organo di governo scientifico e didattico dell’Ateneo. Collabora con il rettore nell’azione di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività didattiche e di ricerca dell’Università e, tenuto conto delle proposte delle singole strutture di Ateneo, nella definizione dei piani scientifici e didattici e nella loro attuazione, nell’allocazione delle risorse e nel reclutamento del personale docente e di ricerca.

In composizione ordinaria è formato da otto membri, che devono essere professoresse o professori ordinari/e: quattro eletti/e e tre di nomina rettorale (tra cui la prorettrice vicaria), oltre allo stesso rettore Flavio Deflorian.

La componente di nomina rettorale è formata da Paola Iamiceli, ordinaria di Diritto privato alla Facoltà di Giurisprudenza e prorettrice vicaria; Franco Fraccaroli, ordinario di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni al Dipartimento di Psicologia e Scienze cognitive e prorettore al benessere organizzativo e ai rapporti con il personale; Andrea Giorgi, ordinario di Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia al Dipartimento di Lettere e Filosofia, scelti dal rettore Flavio Deflorian per il mandato 2021/2024, che saranno in carica fino all’11 aprile 2024.

Nelle sedute in cui si trattano tematiche relative alla didattica, al diritto allo studio e ai servizi per gli studenti e le studentesse, il Senato accademico viene integrato da due rappresentanti della comunità studentesca. Attualmente sono Francesca Grassi e Lisa Schivalocchi, in carica fino al 30 novembre 2022.