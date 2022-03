Mezzomonte di Folgaria: spostata la «Gnoccolada di primavera»

La Proloco di Mezzomonte di Folgaria viste le previsioni meteo non certo favorevoli sposta la manifestazione “Gnoccolada” al 10 aprile (e in caso di ulteriore maltempo al 24/4). La Pro Loco di Mezzomonte dopo ben 3 anni di stop, uno per il maltempo e 2 per la pandemia, aveva riprovato a proporre per domenica 3 aprile la tradizionale e attesissima “Gnoccolada di primavera”.

Manifestazione che attira da anni moltissime persone dagli altipiani Cimbri dall’intero basso trentino e che avrà luogo presso il campo sportivo della piccola ma attivissima frazione folgaretana dove, fin dal primo mattino, lo chef Giuliano provvederà – assieme al suo collaudato staff della Pro Loco – a mettere sul fuoco l’apprezzatissimo ragù per condire gli oltre 7 q.li di gnocchi che saranno disponibili per tutti dalle ore 11,00 in poi.

L’organizzazione aveva già messo le mani avanti comunicando che in caso di tempo perturbato o con temperature ancora troppo rigide, il tutto verrà spostato alla successiva prima domenica di bel tempo, domenica di Pasqua esclusa.

Pubblicità Pubblicità