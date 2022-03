Guerra ucraina, speranze di pace tra Mosca e Kiev: verso un accordo per la neutralità del Paese

Attese ormai da giorni, sono arrivate ieri, le parole del Ministro degli esteri turco, uno dei mediatori del vertice di ieri ad Istanbul, che portano un velo di speranza sulla guerra in Ucraina.

“I progressi più importanti dall’inizio della crisi”: definisce così il vertice tra Russia e Ucraina ad Istanbul, con il capo dei negoziatori di Mosca, Medinsky che gli fa eco: “Sono stati colloqui costruttivi, stiamo aprendo una fase concreta versa la de-escalation della crisi”.

Diversi i punti di incontro, tra i quali lo status di neutralità e denuclearizzazione dell’Ucraina, ma solo con la condizione che venga garantita la sicurezza del Paese. Questo, significa che serviranno garanzie che per i negoziatori ucraini si traducono in Paesi pronti ad intervenire in maniera automatica in caso di nuova avversione russa. Un’importante responsabilità che secondo Kiev dovrebbe toccare a Canada, Turchia, Israele, Polonia e Italia, oltre ai membri del consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Viene inoltre, chiuso definitivamente il capitolo dell’ingresso nella Nato dell’Ucraina, in cambio la possibilità di un’entrata verso l’Unione Europea. In sospeso, il tema sui territori contesi, Crimea e Donbass che non fa passi avanti, rimanendo così un problema in alto mare tra i due Stati.

Sull’esito dell’ultimo colloquio, Zelensky commenta: “Segnali positivi ma non mi fido”. Nulla di fatto neanche per il cessate il fuoco e l’apertura di un corridoio umanitario nella città di Mariupol che il presidente Macron ha cercato di negoziare in una telefonata con Putin, il quale avrebbe risposto che ci rifletterà, ma che è impossibile da realizzare fino a che le truppe russe non avranno spazzato via le milizie nazionaliste.

A margine invece, Biden Scholz, Macron, Draghi e Johnson, impegnati in un vertice telefonico, hanno deciso continueranno sulla linea delle pressioni sull’economia di Mosca e in particolare sull’industria bellica.

