Gas in rubli per l’Europa, “Nessuna scadenza domani, ci vorrà tempo”: ipotesi obbligo anche per altri beni

“Obbligo di acquistare in rubli il gas russo”. L’annuncio era stato reso noto giorni fa, attraverso il decreto del Presidente russo in cui, si fissava il 31 marzo come ultimo giorno utile per il cambio delle modalità di pagamento.

A un giorno dalla data di scadenza, il cambio di valuta per gli acquisti di gas, sarebbe stato rinviato a data da destinarsi. Lo ha riferito durante una conferenza stampa, il portavoce del Cremlino, Peskov in cui non esclude la possibilità di allargare la lista ad altri beni esportati dalla Russia, in cui sarà necessario lo scambio in rubli. Oltre al gas, dalla Duma si sta pensando di applicare lo stesso obbligo anche per grano e petrolio.

Il rinvio, quindi, non riguarda un ripensamento del Cremlino, ma solo ragioni tecniche di adeguamento della Banca Centrale russa per mettere a punto il meccanismo richiesto da Mosca.

Pubblicità Pubblicità