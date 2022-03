Fuga di gas alla scuola primaria di Tres: intervengono i Vigili del Fuoco

L’allarme è scattato nella mattinata di oggi, mercoledì 30 marzo intorno alle 9.15, a causa dell’odore di gas percepito alla scuola primaria di Tres.

Sul posto sono subito accorsi i Vigili del Fuoco volontari di Tres, coadiuvati dai colleghi di Taio e Vervò.

Il Corpo di Cles, invece, è stato fatto rientrare visto che la situazione, per fortuna, si è rivelata meno grave del previsto.

La fuoriuscita di gas proveniva infatti da un raccordo allentato o persino bucato. I pompieri hanno quindi sigillato le bombole, in attesa del tecnico che si occupa della manutenzione.

Come detto, fortunatamente il tutto si è risolto in breve tempo. La scuola non è stata evacuata, ma per questioni di sicurezza il pranzo di oggi per gli scolari e gli insegnanti arriverà dalla scuola di Taio.

