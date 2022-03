Femminicidio Val di Fiemme: Viviana una mamma di tre figli e ” Un’apicoltrice appassionata”

L’incredulità sull’accaduto rimbomba nelle parole dei conoscenti, dei colleghi e dei vicini di casa che ammettono: “Nessuno poteva aspettarsi una simile tragedia”.

Lei inizialmente ragioniera, dopo 12 anni di lavoro nel privato e la nascita dei tre figli, aveva fatto del suo sogno nel cassetto un lavoro e una passione, iniziando così la nuova attività, successivamente seguita anche dal marito.

Hanno lavorato insieme per anni l’uno accanto all’altro e, a quanto pare, nessuno poteva immaginare una cosa del genere, soprattutto perché non avevano mai fatto capire di avere dei problemi di coppia o una situazione famigliare difficile. Infatti, lui dava una grande mano all’azienda di famiglia e Viviana viene descritta come una donna molto attiva ed entusiasta del suo lavoro che traeva soddisfazione da quello che faceva. Era partita da zero, seguendo la sua passione e diventando col tempo un’apicoltrice estremamente preparata.

Negli anni si è data da fare, riuscendo a stringere importanti accordi con alcune catene alimentari e diventando prima, consigliera dell’associazione apicoltori del Trentino e poi socia della stessa.

La passione era chiaramente riflessa anche nel suo negozio, “Dolci sapori del bosco” aperto nel centro del Paese di Castello di Fiemme in cui sul sito si legge l’amore che dedicava questo lavoro: “Mi chiamo Viviana, mamma di tre splendidi figli tutti i giorni le api ed il mio mestiere, mi danno la possibilità di far capire a loro cos’è la natura e qual’è il modo migliore di viverla. Ricordo all’età di 6-7 anni quando prendevo in mano api e bombi e provavo a portarli in piccole cassette. Giorno dopo giorno continuo ad approfondire e migliorare le mie conoscenze in apicoltura, mettendole in pratica nella mia azienda con la voglia di mantenere quell’ape forte, sana e autonoma come madre natura l’aveva creata. le api sono un patrimonio da coccolare e difendere”.

