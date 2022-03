Draghi firma il “Patto di Napoli”: alla città 1.3 miliardi dei fondi messi a disposizione per i Comuni in crisi

È stata firmato ieri da Draghi, il “Patto con Napoli”, una misura pervista nell’ultima finanziaria per aiutare i Comuni delle città metropolitane in gravi difficoltà economiche finanziarie.

A Napoli poco più di un miliardo, la fetta più cospicua dei 2,67 miliardi che il Governo ha destinato alle città più in crisi. L’obiettivo è quello di colmare i divari territoriali che Draghi definisce “ormai insopportabili”, precisando che il reddito pro capite del Mezzogiorno è la metà di quello del centro nord, con un tasso di disoccupazione più del doppio rispetto al nord.

Un disavanzo quello del capoluogo campano, che equivale a quasi 5 miliardi Un deficit sul quale il Governo ha deciso di intervenire con uno stanziamento di 1,3 miliardi di euro all’anno per i prossimi vent’anni. “La nostra sfida è permettere a Napoli, e con Napoli al Mezzogiorno, di mantenere la centralità che merita”. E aggiunge: “Con il Patto contribuiamo in modo significativo al risanamento dei conti del Comune e leghiamo il pagamento al conseguimento di alcuni obiettivi”. Le parole di Draghi chiariscono quindi come i fondi del Governo devono avere come meta il raggiungimento di obiettivi. Il Comune si è infatti, impegnato ad avviare una serie di misure in cambio dei fondi promessi: dall’aumento dell’addizionale Irpef dello 0,2% alla lotta all’evasione fiscale. Il Comune dovrà inoltre, stanziare ogni anno risorse pari a circa un quarto di quelle statali

