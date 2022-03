Assistenza sanitaria gratuita ai figli di immigrati da 0 a 14 anni, è realtà in alcune regioni: Emergecy invoca il Ministero della Salute

Da qualche giorno i bambini, figli di immigrati da zero a 14 anni, potranno essere curati da un pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale. Capofila di questa novità Veneto e Campania dove Emergency ha già attivato delle strutture nel quartiere Ponticelli di Napoli e a Castelvolturno.

La circolare arrivata il 17 marzo, garantisce il diritto alle cure a tutti i bambini senza permesso di soggiorno, in cui rientreranno anche i molti bambini ucraini arrivati fino ad ora. Per accedere a questo servizio sarà sufficiente avere il codice STP, Straniero Temporaneamente Presente.

Spesso, in assenza della possibilità di accedere al pediatra di libera scelta, i bambini figli di immigrati irregolari sono costretti a ricorrere a soluzioni alternative, come ad esempio rivolgersi alle associazioni del Terzo Settore o accedere direttamente al pronto soccorso.

Un problema denunciato più volte da Emergengy, che lancia un appello al Ministero della Salute, invitando ad adottare e recepire questa circolare in tutte le regioni italiane.

L’obiettivo della circolare è quello di uniformare l’accesso alle cure per i bambini figli di stranieri, senza permesso di soggiorno in tutta Italia, visto che per il momento ogni regione lavora in modo autonomo e in molte persiste un vuoto normativo.

