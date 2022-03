Arco: l’amministrazione ha incontrato il Comitato 10 Febbraio

Nella mattina di martedì 29 marzo il sindaco Alessandro Betta e l’assessore alla cultura Guido Trebo hanno incontrato Fulvio Cobaldi e Maurizio Puglisi Ghizzi, referenti del Comitato 10 Febbraio.

«Il Comitato 10 Febbraio –come si legge sul sito www.10febbraio.it– sorto successivamente alla promulgazione della legge 92 del 30 marzo 2004, istitutiva del Giorno del Ricordo, raccoglie soprattutto cittadini italiani che, pur senza avere un legame diretto o familiare con le tragedie delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, si accostano con particolare sensibilità a queste pagine di storia patria».

Il tema, com’è noto, è quello degli eccidi ai danni di militari e civili italiani autoctoni della Venezia Giulia, del Quarnaro e della Dalmazia, avvenuti durante e subito dopo la seconda guerra mondiale da parte dei partigiani jugoslavi e dell’Ozna, il Dipartimento per la protezione del popolo, parte dei servizi segreti militari jugoslavi.

Puglisi Ghizzi e Cobaldi avevano scritto a metà febbraio al sindaco per sollecitare l’attuazione della mozione consiliare n. 29 del 5 agosto 2019, che impegnava la Giunta a intitolare una via o una piazza alla memoria dei Martiri delle Foibe. Da qui l’invito del sindaco a un incontro.

«Quella mozione fu utilizzata strumentalmente per alimentare lo scontro politico –ha spiegato il sindaco– ma a parte questo, e nonostante le mozioni impegnino la particolare Giunta insediata al momento della approvazione e non quella successiva, io e la mia Giunta attuale abbiamo deciso di dare corso a quel proposito. Siamo insediati da due anni, e da due anni l’assessore Trebo se ne sta occupando.

Non solo per l’intitolazione, che presenta inevitabilmente delle difficoltà, dato che di strade o piazze nuove non ce ne sono ed esiste una lista d’attesa per le intitolazioni, ma anche più in generale per una appropriata quanto doverosa commemorazione del Giorno del Ricordo. Ci tengo a segnalare che la mozione è del 2019, e dal 2021 e per la prima volta il Comune di Arco ha iniziato a celebrare questa ricorrenza.

Quell’anno, stante la grave situazione sanitaria che sappiamo, si tenne in streaming su facebook, mentre quest’anno abbiamo proposto a Palazzo dei Panni un appuntamento di riflessione e memoria condotto dallo storico Romano Turrini, molto partecipato, con interventi di musica e recitazione, in collaborazione con il circolo culturale La Palma. Voglio anche ringraziare gli ex consiglieri Giovanni Rullo e Roberto De Laurentis, perché in tutti i caso hanno portato a un dibattito proficuo su un tema di grande importanza per il nostro Paese».

«Per quanto riguarda la Shoah, Arco purtroppo ha avuto alcuni residenti deportati –ha spiegato l’assessore Trebo– e su quelle vicende concrete abbiamo sempre impostato le celebrazioni. Cosa che vorremmo fare anche per le Foibe. Dalle ricerche storiche condotte finora abbiamo scoperto che numerose persone costrette all’esodo sono passate da Arco, e a questi fatti ci siamo ispirati e ci ispireremo in futuro».

Per quanto riguarda l’intitolazione, i referenti del comitato si sono detti ben consapevoli della complessità di un cambio di nome per una strada o per una piazza, in termini sia di significato (vuol dire annullare una intitolazione per sostituirla con un’altra) sia burocratici (per dover modificare l’indirizzo di centinaia di persone, anche sui documenti di identità), per cui la proposta è stata di individuare un luogo, preferibilmente un parco, da dedicare agli eccidi delle Foibe.

Mentre per quanto riguarda gli eventi di celebrazione, Puglisi Ghizzi e Cobaldi hanno avuto parole di apprezzamento per quanto fatto. Il sindaco ha incaricato l’assessore Trebo di sollecitare presso la Commissione toponomastica, che già se n’è occupata, la trattazione della questione.