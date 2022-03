Travolta carrozzina sulle strisce pedonali, muore bimbo di 3 mesi ferita la mamma

Il drammatico investimento è accaduto nel pomeriggio di ieri, lunedì 28 marzo, intorno alle 15.30 a Padova, in via del Plebiscito nei pressi della rotatoria che congiunge via Mortise e via Viottia pochi metri dall’attività commerciale Aldi.

Una donna di origini marocchine è stata travolta mentre stava attraversando le strisce pedonali insieme al figlioletto di 3 mesi. Secondo una prima ricostruzione un’auto affrontando la rotonda non si sarebbe accorta della donna che stava attraversando le strisce pedonali col passeggino.

Il conducente ha tentato una disperata frenata ma purtroppo la sua automobile ha centrato in pieno la carrozzina facendo sbalzare il bambino sull’asfalto e centrando anche la mamma.

Immediati i soccorsi arrivati in pochi minuti con le ambulanze del Suem 118 e le auto mediche. Il piccolo è stato portato d’urgenza all’ospedale pediatrico in condizioni disperate. I medici hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma purtroppo è deceduto poco dopo il ricovero, troppo gravi le ferite che ha riportato.

E’ stata ricoverata in ospedale anche la mamma per le ferite riportato e il forte stato di choc. Illeso ma comprensibilmente anche lui sotto choc l’automobilista investitore.

Per raccogliere le numerose testimonianze e compiere tutti gli accertamenti dell’incidente sono intervenute le pattuglie della polizia locale di Padova.

