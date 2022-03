Paura nei parcheggi dell’Apss in viale Verona: una macchina va in fiamme

E’ avvenuto durante le prime ore del mattino un incendio nei parcheggi interrati del Centro servizi sanitari dell’Apss. Il rogo è scoppiato al piano -2 in viale Verona. Immediatamente sono intervenuti i vigili del fuoco.

Le fiamme sono partite da una prima macchina e si sono poi sviluppate coinvolgendone una seconda. Il celere intervento dei volontari ha fatto in modo che le fiamme non si propagassero ulteriormente e che il rogo fosse spento in poco tempo.

Per fortuna nessuno è rimasto ferito a causa dell’incidente. Non si è ancora certi di ciò che ha fatto scattare la scintilla. Le ricostruzioni sono in corso.

