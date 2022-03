Manifestazioni sportive primo semestre 2022: il comune di Trento eroga quasi 32 mila euro di finanziamenti

Per le manifestazioni sportive che si terranno nel corso del primo semestre di quest’anno sono stati erogati dal comune di Trento contributi per un ammontare complessivo di 31.498 euro.

Le domande presentate da parte delle associazioni sportive ammesse sono state 22. Sulla base dei criteri previsti dal regolamento comunale per l’erogazione di contributi alle associazioni sportive, per il semestre in corso le singole associazioni riceveranno un contributo per le manifestazioni sportive che va da un minimo di 122 euro ad un massimo di 4.282 euro, per un ammontare complessivo pari a 31.498 euro appunto.

Le manifestazioni sportive che hanno ricevuto il contributo riguardano le seguenti discipline sportive: calcio, pallacanestro, pallavolo, ciclismo, nuoto, tennis, tiro con l’arco, scherma, baseball, sci di fondo.

