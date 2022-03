Lavori consiliari di Aprile: in votazioni 7 ddl e 4 importanti nomine

Si è riunita oggi pomeriggio la Conferenza dei capigruppo, coordinata dal presidente Walter Kaswalder.

Era presente il vicepresidente Pat, Mario Tonina, che ha chiesto e ottenuto la calendarizzazione di 5 prossimi disegni di legge dell’esecutivo, di cui 4 connessi all’urgenza di accompagnare i percorsi di cambiamenti promossi attraverso i fondi del Pnrr.

Le richieste dell’assessore sono state combinate con la programmazione ordinaria dei ddl d’iniziativa consiliare, distribuiti nelle tornate successive alla prossima di aprile.

Nella tornata dei lavori consiliari del 5-6-7 aprile è’ stato dettagliato un nutritissimo ordine del giorno. Si comincia con il tradizionale question time. Poi si tenterà nuovamente di eleggere il vicepresidente del Consiglio provinciale in sostituzione di Alessandro Olivi che si è dimesso. Operazione non facile vista l’alzata di scudi delle opposizioni che da mesi ormai fanno blocco ed impediscono la nuova nomina.

I lavori saranno dedicati anche alle nuove nomine per Trentino Digitale, Itea, Interbrennero ed Opera universitaria.

Verrà ripreso poi l’esame della variante al Pup, avviato il 10 marzo scorso e ci saranno le comunicazioni della Giunta sul caro-energia, su richiesta di Sara Ferrari e altri consiglieri.

Si discuterà anche la mozione 587 presentata dalla consigliera di Fratelli d’Italia Alessia Ambrosi sull’Europa.

Poi sarà la volta dei disegni di legge: saranno discussi e votati quello sulla terza preferenza di genere nel voto provinciale, altro tema sospeso in precedente seduta, il Ddl 111 Masè sulla scuola, il Ddl 25 Rossi sul benessere familiare, il Ddl 89 Marini sul voto per corrispondenza, il Ddl 34 Marini sull’Osservatorio anticriminalità, il Ddl 95 Coppola sulla scuola, il Ddl 84 Ossanna sulle foresterie per i lavoratori stagionali ed infine le due proposte Marini per la modifica dello Statuto speciale.

In aprile è stata organizzata anche una seduta consiliare aggiuntiva per martedì 26 aprile.

E’ stata concordata per consentire l’esame urgente di due disegni di legge di Giunta, prossimi al deposito a palazzo Trentini.

Il primo, appena adottato dall’esecutivo in via preliminare, intende promuovere la produzione di energia rinnovabile (fotovoltaico ed altre), semplificando i passaggi urbanistici necessari. Il testo viene presentato domani al C.a.l.

Il secondo ddl sarà composto di 1 solo articolo, che interverrà sulla l.p. 19/2007, per tutelare i cittadini dai rischi derivanti dall’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti presso le strutture sanitarie.