L’A.P.S.P. di Cles ha indetto un concorso per 4 posti di Operatore Socio Sanitario

L’A.P.S.P. di Cles – Casa di Riposo Santa Maria – sita in via E. Chini nr. 37, ha approvato un bando di concorso pubblico per esami per la copertura di 4 posti a tempo pieno e indeterminato per la figura professionale di OSS (Operatore Socio Sanitario), categoria B livello evoluto, 1a posizione retributiva.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12,00 lunedì 4 aprile prossimo; il bando completo e i moduli per l’ammissione si possono scaricare dal link APSP

Per ulteriori informazioni contattare il numero 0463-601311

