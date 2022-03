«La Lingua batte…»: nella quarta puntata su Voce24news si parla dei molestatori seriali di Itea

Nella quarta puntata di «La Lingua batte….» in onda su Voce24news sono stati ripresi alcuni articoli pubblicati sul n ostro quotidiano relativi ai molestatori seriali di Itea.

Dopo la sicurezza e lo spaccio nel rione della Portella, le polemiche sul concerto di Vasco Rossi a Trento e la guerra tra Russia ed Ucraina, Voce24news affronta quindi una delle problematiche di Itea. (cliccando qui puoi rivedere le prima tre puntate)

Nella trasmissione è stato spiegato in modo tragicomico il percorso da fare per «cercare» di liberarsi dei molestatori seriali che, come ha detto il conduttore Roberto Conci, «rompono i maroni 24 ore su 24 ore».

Purtroppo durante la trasmissione si è preso atto che tale persone sono quasi sempre difese da enti ed istituzioni e risulta difficile liberarsene.

L’amaro finale è quindi scontato: chi paga l’affitto, rispetta il bene comune, non molesta e disturba, e mantiene comportamenti corretti viene alla fine penalizzato.

Chi invece disturba, molesta e insulta viene invece quasi sempre tutelato. «Nulla di nuovo – spiega ironicamente alla fine della puntata il conduttore – ma sempre, comunque e con chiunque viva l’Italia» (clicca qui per vedere la puntata integrale)

