La debolezza dei partiti e i futuri scenari politici provinciali

Il lento, ma progressivo avvicinamento agli appuntamenti elettorali del 2023 stanno rivitalizzando la dialettica politica.

Dopo le continue emergenze di questi due anni, Vaia, Covid, guerra in Ucraina, è un fatto positivo. Quello che forse rappresenta un’anomalia, ma non per questo necessariamente negativa, é che i grandi protagonisti non siano però i partiti quanto piuttosto le associazioni come le Acli trentine o quelle che rappresentano i lavoratori e gli imprenditori.

Penso sia corretto interpretare le importanti iniziative spontanee delle varie associazioni come un’evidente spinta propulsiva all’agire politico, ma nel contempo manifestano inequivocabilmente anche una debolezza endemica dei partiti tradizionali.

Se questo ci porterà ad avere anche nuovi scenari è presto per dirlo, ma personalmente lo ritengo più che auspicabile. I segnali in tal senso ci sono tutti.

Non è affatto un caso che l’iniziativa del Presidente delle Acli trentine abbia subito suscitato l’interesse bipartisan di quello che fu il centrosinistra-autonomista e che sta cercando di riorganizzarsi dopo la debacle delle provinciali 2018, ma anche dell’attuale segretario della Lega.

Le due coalizioni che si contenderanno il futuro Consiglio provinciale e soprattutto l’esecutivo di Piazza Dante, saranno sicuramente diverse rispetto al passato.

Il centro-destra, ha già confermato la sua fiducia nel Presidente Fugatti anche per un secondo mandato e abbiamo già avuto notizia della discesa in campo dell’assessore “tecnico” Spinelli con una lista a sostegno diretto dell’attuale leader della coalizione sul modello veneto di Zaia e il consolidamento dell’area civica rappresentata oggi dagli assessori Tonina e Gottardi.

Non è stato mai fatto neanche mistero sul fatto che si vorrebbe allargare il perimetro al PATT, ma credo che con la riconferma scontata del segretario Marchiori sia francamente poco probabile. Andranno anche definitivamente chiariti i rapporti di forza tra la Lega e Fratelli d’Italia perché il partito della Meloni sull’onda dei sondaggi nazionali e che dovranno però consolidarsi in risultati reali, cercherà sicuramente di avere più peso specifico nell’eventuale futuro esecutivo.

Il “vecchio” centrosinistra-autonomista sta già lavorando alacremente per allargare il suo campo d’azione e provare cosi a riprendersi la guida della Provincia. L’architettura della coalizione prende giustamente ispirazione dalle comunali di Trento di ottobre 2020 e che ha già dato degli ottimi risultati. La differenza vera la potranno fare il candidato Presidente che non è stato ancora individuato, ma soprattutto la visione del Trentino del futuro.

I nomi dei candidati leader circolati fino a questo momento non hanno ancora trovato il favore di tutti i partiti e il rinvio all’autunno in tal senso è sintomatico. Una nuova coalizione che punti a vincere non potrà però aspettare oltre, avvitandosi nella spirale di tavoli di discussione infiniti ed inconcludenti anche perché la politica insegna che il risultato finale non va dato mai per scontato.

E’ bene anche ricordarsi che prima delle provinciali ci saranno le elezioni politiche e che potranno in qualche modo influenzarle. Nel 2018 è andata proprio così ed è meglio farsi trovare preparati e fare tesoro delle esperienze passate.

Questi movimenti all’interno delle coalizioni ispirati anche dalle iniziative delle associazioni rappresentano un valore aggiunto per il Trentino e che meritano la giusta declinazione politica. I temi sociali, economici, il lavoro, la cultura, la territorialità e la sussidiarietà potranno ancora fare la differenza per la nostra autonomia e spero ad indirizzare gli elettori a scegliere quelli che sapranno convincere di più.

E’ auspicabile anche un vero ricambio generazionale e la giusta valorizzazione di genere che tutti si devono impegnare a perseguire nella composizione delle liste e noi elettori al momento di esprimere le nostre preferenze.