La Cina di ieri e di oggi: sguardi a confronto tra passato e presente

Mercoledì 30 marzo a Trento la Fondazione Museo storico del Trentino e la Fondazione Franco Demarchi propongono l’incontro “Cina di ieri e di oggi: gli sguardi di Piero Calamandrei e Franco Demarchi a confronto con la realtà odierna”.

Interverranno Silvia Calamandrei, Ivan Cardillo e Riccardo Scartezzini. L’appuntamento è alle 17.30 in Piazza Santa Maria Maggiore 7; l’evento può essere seguito anche online sul canale YouTube della Fondazione Demarchi.

Parlare di Cina evoca da sempre sentimenti contrapposti: da una parte la percezione del fascino evocato da qualcosa di misterioso, dall’altra il senso di minaccia nei confronti di una presenza ingombrante.

Prendendo spunto dai recenti numeri monografici delle riviste “Il Ponte” e “Altrestorie” dedicati a questo grande e discusso Paese dell’Oriente, l’incontro del 30 marzo desidera mettere a confronto diverse visioni della Cina.

Silvia Calamandrei, presidente della Biblioteca Archivio “Piero Calamandrei” di Montepulciano, ci farà conoscere lo sguardo di Piero Calamandrei, ma anche delle generazioni successive: Franco Calamandrei e Maria Teresa Regard, partigiani comunisti corrispondenti a Pechino dal 1953 al 1956. Si soffermerà inoltre sul significato del viaggio culturale del 1955 guidato dallo stesso Calamandrei per la costruzione delle relazioni con la Repubblica popolare cinese.

Il presidente del comitato scientifico del Centro studi Martino Martini di Trento Riccardo Scartezzini, concentrerà il suo intervento sulla figura del sacerdote e sociologo Franco Demarchi, il cui interesse per la civiltà cinese e per i problemi sociali, religiosi, politici e demografici della Cina contemporanea emerse agli inizi degli anni settanta in occasione di un viaggio in Cina come membro di una delegazione guidata da Vittorino Colombo. Un viaggio che per Demarchi fu una rivelazione o lo spinse a dedicarsi allo studio e alla conoscenza della società cinese per tutta la vita.

Definire la Cina di oggi è un tentativo destinato a fallire: è infatti impossibile racchiudere la complessità dei fenomeni in corso in un quadro chiuso. La realtà ci riporta una pluralità di dinamiche e di orizzonti, dove si possono misurare le aspirazioni di un popolo e i disegni della classe dirigente. La via cinese, a un tempo modernizzazione occidentale e sinizzazione della modernità, è un laboratorio sperimentale cui volgere lo sguardo per intravedere un possibile futuro.

Di questi temi parlerà Ivan Cardillo, vice direttore dell’Istituto di diritto straniero e diritto comparato, presso la Facoltà di giurisprudenza della Zhongnan University of Economics and Law di Wuhan.

L'incontro sarà moderato da Rodolfo Taiani, responsabile Area archivi, biblioteca, collezioni, editoria della Fondazione Museo storico del Trentino.

