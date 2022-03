Italia come garante della sicurezza dell’Ucraina: il piano di Zelensky

Nelle ultime ore, l’ipotesi indicata da Zelensky è quella di creare un gruppo di Stati che possa difendere l’Ucraina in caso di attacco futuro, tra questi ci sarebbe anche l’Italia. Secondo l’idea del Presidente ucraino, in questo gruppo dovrebbero far parte i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell’Onu, più il Canada, la Germania la Turchia e anche l’Italia.

Alla base dell’ipotesi, il timore di Zelensky che gli accordi sul tavolo dei negoziati di pace, non abbiano futuro, con il rischio di trovarsi nella stessa situazione tra qualche anno.

Nell’idea, il ruolo dell’Italia, così come degli altri Paesi nel firmare questo accordo, sarebbe quello di difendere l’Ucraina da un eventuale attacco armato. In pratica, se un questo accordo fosse stato già firmato, ad oggi i soldati italiani sarebbero in Ucraina a combattere la guerra contro la Russia.

Secondo quanto spiegato nei giorni scorsi da Kiev, si tratterebbe di un impegno a fornire in caso di attacco, le armi necessarie per la difesa nazionale entro 24 ore. Non è però chiaro, fino a che punto gli ipotetici Paesi garanti potrebbero spingersi nel coinvolgimento militare diretto.

In questo gruppo potrebbero far parte i membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, o almeno quelli occidentali, insieme a Germania e Canada insieme a Turchia e Israele. Un coinvolgimento che, stando alle fonti italiane, non si può escludere completamente, soprattutto in questa nervosa fase di contatti diplomatici. A margine, il Presidente della Commissione esteri della Camera, Fassino, all’ANSA risponde così: “Se l’Italia, a valle di un accordo di pace, venisse chiamata a fornire garanzie di sicurezza, non si sottrarrà”.

