Il Kino Centro Danza sale sul palco dell’Eco Teatro di Milano per la “Giornata Mondiale del Teatro”

In occasione della “Giornata Mondiale del Teatro”, domenica 27 marzo, Kino Centro Danza e il progetto Entolé Danza a 432 Hertz, sono stati invitati a far parte del Live show di Irene Romano #IO AMO IL TEATRO che si è svolto presso l’Eco Teatro di Milano.

La mattina Sabrina Borzaga ha tenuto una masterclass di danza classica accompagnata dal violino (M° Ivo Crepaldi) e violoncello (M° Nathan Chizzali) alla quale hanno preso parte diversi giovani ballerini provenienti da tutta la Lombardia.

Sia gli organizzatori che gli allievi hanno apprezzato molto la possibilità di poter studiare e fare esercizi di danza classica con la musica dal vivo sul palco di un teatro di tradizione (l’EcoTeatro è stato la prima sede storica del Balletto di Milano), attività non usuale anche nelle realtà più grandi e metropolitane.

Nel pomeriggio, all’interno del Live show, dove si sono esibiti sul palco giovani promesse del canto, della danza (classica, hip hop, moderno), del musical e del teatro, Sabrina Borzaga ha presentato la V edizione dell’Entolé Summer School che si terrà in Alta Val di Non dal 22 al 28 agosto prossimi.

La Summer School, giunta ormai alla V edizione, offre la possibilità di studiare tecnica classica con l’accompagnamento di violino e violoncello e trio jazz e si concluderà con un Galà di Danza con quartetto d’archi, dove gli allievi potranno ballare sulle coreografie studiate durante la settimana con danzatori di fama internazionale, come Sabrina Brazzo e Andrea Volpintesta, già Etoile della Scala di Milano, Giorgio Azzone e, novità per quest’anno, Sasha Riva e Simone Repele per il contemporaneo.

A conclusione della serata Sabrina Borzaga ha anche consegnato alcune borse di studio, per la partecipazione all’Entolé Summer School, ai giovani ballerini più meritevoli.

Una giornata importante e intensa, dunque, in cui la Val di Non e le sue eccellenze (era presente anche uno stand dove sono stati offerti al pubblico e ai partecipanti prodotti locali e informazioni turistiche) hanno presenziato su un palcoscenico importante come quello della città di Milano.