Guerra Ucraina, fino a 30 euro al giorno per chi ospita profughi: gli aiuti per le famiglie ospitanti

Fino ad oggi, la guerra in Ucraina avrebbe provocato circa 4 milioni di profughi. Se ne è parlato durante il vertice dei Ministri dell’interno dell’Unione, dove è stata presa in considerazione la richiesta di aiuto di Germania e Polonia.

La proposta prevede l’invio ai Paesi di mille euro ogni 6 mesi per ogni profugo accolto e trasporti gratis per muoversi all’interno dell’Unione, soprattutto visto il loro status di profughi senza visto.

Il vicepresidente della Commissione Europea ribadisce quindi, la necessità di incentivare i rifugiati a lasciare la Polonia, Paese che fino ad ora si è fatto maggiormente carico dell’accoglienza e i Paesi confinanti con l’Ucraina, per spostarsi verso altre nazioni.

Pubblicità Pubblicità

La Commissaria europea, Johansson ricorda che il numero di arrivi sta calando, ma servirà un piano di assistenza se la situazione dovesse diventare insostenibile.

Sul fronte italiano, Il Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese conferma che l’Italia farà la sua parte, con la protezione civile che in queste ore presenterà il piano italiano per l’accoglienza.

La bozza che dovrà essere firmata da Regioni e Comuni, prevede un contributo di 30 euro al giorno per ogni famiglia che ospita i rifugiati, oppure 500 euro direttamente agli ucraini che riescono a una sistemazione autonoma. Inoltre, è previsto un aumento del rimborso giornaliero per ogni profugo ai centri di accoglienza fino a 30 euro, cifra che con Salvini era stata ridotta a 21 euro per ogni migrante.

Pubblicità Pubblicità