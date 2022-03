Coronavirus: 625 nuovi contagi nelle ultime 24 ore in Trentino

Il numero di persone ricoverate per Covid-19 in Trentino sale di una unità e si porta a quota 58, ( + 1 rispetto a ieri) e di queste sono sempre 2 le persone che rimangono in terapia intensiva. (stabili)

Ieri infatti si sono registrati 6 ricoveri e 5 dimissioni. Anche oggi per fortuna non si rilevano decessi dovuti al Covid-19. Lo segnala il bollettino odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari sulla diffusione del Coronavirus in Trentino.

I nuovi contagi rilevati sono 625 su poco più di 5.300 tamponi.

Nel dettaglio, 19 sono stati i casi positivi rilevati al molecolare (su 337 test effettuati) e 606 all’antigenico (su 4.970 test effettuati). I molecolari poi confermano 4 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

La distribuzione dei nuovi casi per fasce d’età è così rappresentata: 8 di 0-2 anni, 7 di 3-5 anni, 22 di 6-10 anni, 21 di 11-13 anni, 21 di 14-18 anni, 151 di 19-39 anni 206 di 40-59 anni, 77 di 60-69 anni, 72 di 70-79 anni e 40 di 80 o più anni.

Salgono a 7 (+1) le classi che applicano la sospensione della didattica in presenza. Sono 560 invece i guariti che dall’inizio pandemia diventano così 143.136. Sul fronte delle vaccinazioni oggi il totale è pari a 1.203.704 somministrazioni di cui 426.893 seconde dosi e 326.780 terze dosi.

