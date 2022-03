Compare una misteriosa scritta gigante in Piazza San Carlo a Torino: “Ti amo ancora”: le ipotesi dietro all’iniziativa

È stata trovata questa mattina, in Piazza San Carlo a Torino, una misteriosa scritta a caratteri cubitali: “Ti amo ancora”. Il mistero dell’immensa immagine scritta in gesso bianco e visibile anche dall’alto, ruota intorno a varie ipotesi.

Se inizialmente, il Gruppo Intesa San Paolo su facebook, aveva ipotizzato fosse una dichiarazione d’amore per la banca, alcuni media locali avrebbero parlato di un’iniziativa per festeggiare la fine dell’emergenza sanitaria, ad opera dell’Associazione 2050 srl.

La stessa associazione però, sui social ha smentito di essere stata l’autrice della scritta: “Noi non centriamo nulla, anche se amiamo Torino, l’Italia, l’intero pianeta terra”, nonostante nel pomeriggio si tenga in piazza un flash-mob per festeggiare la fine dell’emergenza. In realtà, l’iniziativa a quanto pare autorizzata, sarebbe legata alla band torinese Eugenio in Via di Gioia, con il Comune che chiarisce come le spese delle pulizia saranno a carico della band.

