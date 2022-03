Cles: sistemato il vicolo per andare a scuola

Sono davvero molti anni che se ne parla ma, finalmente, è stato riqualificato il vicolo che collega via Tiberio Claudio con via delle Scuole a Cles.

Il piccolo percorso pedonale non ha nemmeno un nome, ma ogni giorno viene percorso da moltissimi studenti e cittadini.

L’assessore comunale ai lavori pubblici, Aldo Dalpiaz, spiega: «Quest’anno si è deciso di sistemare quel tratto. Il progetto è stato curato dall’ufficio tecnico comunale, in particolare dal geometra Stefano Gebelin e dai suoi colleghi. Sono circa 50 metri e il costo, per posare una pregevole pavimentazione di porfido, è stato di 19.644 euro più Iva. Il lavoro non è del tutto completo perché mancano i lampioni, ma saranno collocati in tempi brevi. È una piccola opera, ma contribuisce al decoro urbano e riqualifica uno scorcio e un passaggio molto usato».

