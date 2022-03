Chiamano l’elisoccorso per un attacco di panico sotto la cima dello Stivo: costretti a pagare 2.100 euro

Erano partiti per un’escursione verso il Monte Stivo il 25 marzo, meta rifugio Marchetti. Quando, il gruppo composto da sei ragazzi è arrivato a circa 1900 metri, poco sotto la forcella che porta alla cima, tre di loro sono stati presi da un attacco di panico, chiamando il numero unico delle emergenze.

Visto la posizione e le difficoltà degli escursionisti, i soccorritori hanno dovuto chiedere l’intervento dell’elicottero che volando in quota, ha verricellato sul posto il tecnico del soccorso, recuperando i ragazzi a bordo dell’elicottero.

Nonostante la brutta esperienza, fortunatamente non è stato necessario il ricovero in ospedale, proprio per questo, l’attacco di panico è costato loro complessivamente 2.100 euro. Nel dettaglio si parla di 700 euro a testa per il servizio di recupero di persone illese.

