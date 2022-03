Arco-Ready: arriva l’ufficialità

Con una comunicazione pervenuta il 28 marzo, la segreteria nazionale Ready -la Rete italiana delle Regioni, Province autonome ed enti locali impegnati a prevenire, contrastare e superare le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, anche in chiave intersezionale con gli altri fattori di discriminazione, sesso, disabilità, origine etnica, orientamento religioso, età, riconosciuti dalla Costituzione e dal diritto comunitario e internazionale- ha ufficializzato l’avvenuta adesione del Comune di Arco.

Ready costituisce per le pubbliche amministrazioni regionali e locali l’opportunità di uno spazio non ideologico di incontro e interscambio di esperienze e buone prassi finalizzato al riconoscimento e alla promozione dei diritti umani delle persone lgbt. Ready coopera con le istituzioni nazionali e internazionali, con le associazioni e con altre reti territoriali al fine di promuovere sinergie, valorizzare le risorse esistenti, diffondere le azioni positive sul territorio italiano.

«L’adesione è l’esito di un lungo, travagliato e meditato iter –spiega Tommaso Ulivieri, consigliere comunale con delega a inclusione, diritti civili, laicità e pace- che prende le mosse dalla proposta di Arco Bene Comune di inserirla nel programma amministrativo del candidato sindaco Alessandro Betta nella tornata elettorale per le amministrative del 2014, rafforzato dall’approvazione di una mozione che impegnava all’adesione il 16 ottobre 2019, e infine dalla sottoscrizione da parte del sindaco uscente di “Diritti al voto. Sei azioni per città più inclusive”, l’appello ai candidati e alle candidate sindaco e sindaca del 2020 di Arci Gay, Agedo, Famiglie Arcobaleno e Lila, che la prevedeva assieme al linguaggio inclusivo e al sostegno istituzionale ai diritti all’inclusione, al rispetto e a un equo trattamento, nonché alla salute (contro Hiv e Aids) attraverso azioni culturali ed educative. D’altra parte il Consiglio comunale di Arco aveva già deliberato contro l’omolesbobitransfobia nel 2011, e con la nuova consiliatura il 30 novembre 2020 aveva sostenuto il cosiddetto DDL Zan per una apposita legge nazionale contro tali discriminazioni».

Pubblicità Pubblicità

Arco si aggiunge così al Comune e alla Provincia di Trento, aderenti dal 2013, e attende Pergine, Rovereto e Mori, che hanno approvato analoghe mozioni per unirsi nella rete ai 14 enti altoatesini e agli altri 249 fra Regioni, Provincie e Comuni che agiscono dal 2006 per far compiere all’Italia un doveroso passo avanti nell’ambito dei diritti e delle libertà individuali.

«Una iniziativa importante –dice Ulivieri– contro certi integralismi che vorrebbero far prevalere presunte leggi di natura o divine, ancora pericolosamente presenti nel mondo, come dimostrano le recenti e deliranti affermazioni del patriarca di Mosca Kyrill, quando giustifica l’invasione militare russa in Ucraina con la necessità di combattere la decadenza morale occidentale rappresentata dai gay pride.

Questo risultato rientra fra i punti del progetto “Arco città inclusiva”, il programma sulle deleghe all’inclusione, diritti civili, beni comuni, laicità e pace di prossima presentazione, e vuole essere un esplicito messaggio di vicinanza e punto di riferimento dell’istituzione comunale verso tutte e tutti coloro che vogliono finalmente essere libere e liberi di essere. I Comuni di Arco e Trento saranno una prima asse a supporto delle citate associazioni per le iniziative previste attorno al 17 maggio, Giornata internazionale contro le discriminazioni di genere e di orientamento sessuale».

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità