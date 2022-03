Ala: un libro in regalo per i nuovi nati

I neopapà e le neomamme di Ala, appena registreranno all’anagrafe i loro figli appena nati, riceveranno un regalo speciale per i loro bebè, confezionato dalla biblioteca comunale: un libro per l’infanzia. Perché non c’è nulla di meglio che regalare un libro come benvenuta o benvenuto al mondo.

L’iniziativa, denominata “Benvenuto futuro lettore“, è nata per festeggiare i nuovi nati del 2022 nel comune di Ala con un piccolo regalo: un libro scelto tra quelli presenti nelle bibliografie curate dal gruppo di lavoro che cura il progetto “Nati per Leggere“.

Questo progetto nacque oltre vent’anni fa dalla collaborazione tra l’Associazione Italiana Biblioteche, l’Associazione Culturale Pediatri e il Centro per la Salute del Bambino. Promuove la lettura “a bassa voce“, la lettura di relazione, e l’uso dei libri sin dalla nascita, anche quando non si sa leggere ma si possono comunque apprezzare le illustrazioni.

Anche la lettura da parte dei genitori è un elemento importante nella crescita del bambino. Al libro è stata aggiunta una bibliografia con alcune opere di “Nati per Leggere” presenti nella biblioteca di Ala, del materiale informativo circa il progetto Nati per Leggere e anche sui servizi socio-educativi per la prima infanzia (0-3 anni) sul territorio di Ala.

Quest’ultima è una vera e propria “carta dei servizi socio-educativi per la prima infanzia”, che il Comune ha stilato. Il documento è stato approvato dalla giunta, la parte grafica è stata realizzata dallo sportello pArLA del Comune.

I primi libri per i nuovi nati sono arrivati in questi giorni, distribuiti dalle colleghe del servizio Stato Civile al momento della denuncia di nascita; ai neo-genitori dei bambini nati dal primo gennaio a ieri sarà consegnato a casa da alcuni volontari in servizio civile presso il Comune.

