Agricoltura, emergenza forniture: Unione Europea libera 4 milioni di ettari

Per cercare sostenere il settore dell’agricoltura, dall’Unione Europea arriva il via libera alla coltivazione dei terreni agricoli inutilizzati per la produzione di cerali e colture proteiche. La decisione è stata presa per cercare di sopperire alle importazioni ormai bloccate da Russia e Ucraina, granaio d’Europa, facendo così fronte all’allarme forniture dovuto alla crisi ucraina.

Da Bruxelles avrebbero deciso di liberare 4 milioni di ettari di terreni, che in base alla Politica agricola europea, Pac, avrebbero dovuto restare incolti. La quota per l’Italia è di 200 mila ettari che dovrebbero consentire un aumento della produzione dei cereali di 15 milioni di quintali, riducendo la dipendenza dall’estero.

L’esecutivo Ue ha però chiarito, che la deroga non si applicherà alle semine invernali dei cereali, come il grano duro e tenero. Inoltre, salvo nuove valutazioni, alla luce dell’evolversi della crisi troneranno a valere le regole più stringenti.

Pubblicità Pubblicità

L’impatto della decisione europea in Italia, toccherà principalmente soia e mais di cui il nostro Paese è attualmente carente per il 50% nel caso del mais e oltre l’80% per la soia. Nel dettaglio, l’Italia importa dall’Ucraina il 5% del grano tenero, il 15% del mais e il 40% di olio di semi.

Nonostante i coltivatori abbiano chiesto da tempo di coltivare i terreni a riposo, ad oggi, con la siccità, i rincari e la mancanza di fertilizzanti, farlo potrebbe essere controproducente. Alla luce di questi fatti, Il reale impatto della decisione europea resta tutto da valutare.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità