Violentissimo scontro auto moto morte 3 persone tra cui una bimba

Il drammatico scontro tra una vettura e una moto è accaduto sulle strade del vicentino nella tarda mattinata di ieri domenica 27 marzo intorno alle 11:15 nel centro abitato di Agugliaro.

Il violentissimo scontro accaduto tra una Nissan con a bordo una famiglia, e una moto di grossa cilindrata, è accaduto all’incrocio della provinciale tra via Ponticelli e via Cestare e purtroppo ha distrutto un’intera famiglia.

Alla guida della Nissan che trasportava la famiglia, originaria di Nanto ma residente a Ponte di Barbarano, ci sarebbe stato il padre.

Sul posto per liberare le persone rimaste incastrate con l’utilizzo delle pinze idrauliche nella vettura le squadre dei vigili del fuoco di Lonigo che hanno anche supportato il personale sanitario e messo in sicurezza la zona.

I sanitari dopo aver constatato il decesso della mamma 39 enne Linda Pironato, della figlioletta di 7 anni N.D.M. (le iniziali) hanno purtroppo dovuto confermare anche la morte del motociclista, il 25 enne Filippo Bracesco residente a Orgiano.

I corpi dei 3 deceduti sono stati ricoperti con l’apposito telo in attesa del nulla osta della magistratura vicentina.

I sanitari hanno stabilizzato gli altri due feriti, il padre e l’altro figlioletto di 4 anni che sono stati trasportati al San Bortolo di Vicenza in condizioni definite dai medici gravi ma non in pericolo di vita.

Sul posto per accertare la dinamica e raccogliere le numerose testimonianze le pattuglie dei carabinieri della compagnia di Vicenza.

La strada è rimasta bloccata fino al tardo pomeriggio per le operazioni di recupero delle salme, la messa in sicurezza della strada e il recupero dei mezzi posti sotto sequestro dalle autorità giudiziarie.