“Through Our Eyes”: in biblioteca a Rallo l’affascinante mostra fotografica di “Still I Rise”

La Biblioteca Comunale di Ville d’Anaunia, in collaborazione con il Comune e la Onlus “Still I Rise”, ospita nella sede di Rallo la mostra fotografica “Through Our Eyes” (Attraverso i nostri occhi), a partire da oggi, lunedì 28 marzo, fino al 15 aprile 2022 negli orari di apertura della Biblioteca.

“Still I Rise” è un’organizzazione non profit internazionale, fondata nel 2018, che si pone l’obiettivo di offrire educazione, sicurezza e protezione ai minori profughi e vulnerabili nei luoghi più caldi della migrazione globale.

Essendo completamente indipendente e non ricevendo finanziamenti da parte di governi e organismi sovranazionali, fonda la propria attività sulle donazioni. La raccolta fondi permette di sviluppare progetti sul campo che si dividono tra Grecia, Turchia, Siria, Kenya e Repubblica Democratica del Congo.

Il progetto fotografico in esposizione documenta il centro educativo, avviato da “Still I Rise” nell’agosto 2020 e rivolto a bambini vulnerabili tra i 10 e 15 anni, a Ma’an, nel Nord Ovest della Siria, più precisamente nella città di Ad Dana, a un’ora da Idlib.

Le fotografie invitano il visitatore ad immergersi «nello sguardo degli studenti dietro la macchina fotografica che si posa sulle loro vite al limite, all’interno di tende gelide, sistematicamente inondate dalle piogge durante l’inverno e strette nella morsa di un caldo soffocante d’estate … vediamo bambini che sognano, un giorno, di diventare dottori e altri che si cibano degli avanzi trovati per strada. Bambini che giocano nel fango, intrappolati in una vita che non lascia spazio all’innocenza. Bambini terrorizzati di dover passare tutta la loro vita in una tenda, in condizioni disumane, con la guerra come inossidabile compagna. Nonostante tutto, il loro sguardo svela una profonda poesia: un raggio di sole che trafigge la terra martoriata; uno stelo di fiori gialli che appare nel mezzo di un campo a primavera; un sasso lanciato in uno stagno, simbolo ed espressione di un inequivocabile stato d’animo».

“Still I Rise”, inoltre, organizza per l’8 aprile, in collaborazione con la SAT di Rallo, una passeggiata serale nella Forra del Noce alla scoperta dell’Eremo di Santa Giustina in collaborazione con la Sat di Rallo. L’evento si concluderà con una cena tipica trentina presso la sala del centro anziani di Tassullo. La quota di iscrizione è di 15 euro a persona e il ricavato sarà devoluto in beneficienza.

Per informazioni e prenotazioni contattare Rosy al numero: 335 658 2537 (si prega dopo le 15.00).