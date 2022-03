Tentato furto in via Fratelli Fontana, arrestate due giovani rom

Venerdì mattina i militari della Compagnia Carabinieri di Trento hanno arrestato due donne, entrambe 22enni di origini croate, senza fissa dimora, per un tentato furto in abitazione.

Un cittadino ha allertato i Carabinieri segnalando movimenti sospetti da parte delle due giovani, a lui sconosciute, nei pressi di un condominio di via Fratelli Fontana. I Carabinieri della Sezione Radiomobile sono giunti immediatamente sul posto e hanno effettuato l’ispezione di ogni singolo pianerottolo del palazzo segnalato, trovando le due ragazze all’ultimo piano, mentre stavano forzando la porta d’ingresso di un appartamento.

Avendo verificato il danneggiamento della serratura e considerata l’assenza del proprietario nell’appartamento, i militari hanno provveduto ad avvisare immediatamente il padrone di casa, dopodiché hanno condotto in caserma le due responsabili, che, sottoposte a perquisizione, sono state trovate in possesso di arnesi da scasso, in particolare un cacciavite di grosse dimensioni e una pinza, che occultavano addosso. Sabato mattina le due arrestate, a seguito del giudizio per direttissima, sono state condannate a 1 anno e 10 mesi di reclusione e 1100 euro di multa.

