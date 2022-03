“Sei accusato di cyberepornografia e pedofilia”: attenzione alla mail truffa nelle caselle di posta elettronica

La fantasia degli autori di finte e-mail non ha limiti. Spesso vere proprie e-mail truffa, per rubare dati e svuotare conti in banca degli ignari destinatari che ci cascano.

All’apparenza sembra tutto vero con tanto di loghi ufficiali e in questi giorni ne circola una in cui si concentrano pesantissime accuse e minacce, in cui vengono contestati i presunti reati.

Una sfilza di loghi “ufficiali” termini” inquietanti con accuse: “In materia di pedopornografia, siti pornografici, cyberpornografia, pedofilia, esibizionismo”.

Presunte accuse che vengono mosse dal direttore generale di Europol e comandante della Brigata per la Tutela dei Minori (BPM) sulla rete informatica. Tutto questo non è che una truffa

In questo specifico caso, si tratta su un tentativo di truffa basato su una minaccia, che gioca con la paura delle persone. Una mail che nelle ultime ore, è entrata nella caselle elettronica di molti italiani, anche in Trentino, ma sul caso è intervento il ministero dell’Interno.

“La Polizia Postale raccomanda di diffidare da simili messaggi e avvisa che le Forze di polizia non contatterebbero mai direttamente i cittadini, attraverso email o messaggi, per richiedere loro pagamenti in denaro o comunicazioni di dati personali, dietro minaccia di procedimenti o sanzioni penali”.

