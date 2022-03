Scuola, rientrano i prof no vax e scoppia il caso: “Pagati per non lavorare”

Con la fine dello stato di emergenza, a scuola rientreranno i prof no vax e si apre la polemica. I professori potranno infatti accedere agli istituti solo con il tampone, ma senza entrare in contatto diretto con gli studenti.

Su questa gestione, sindacati e presidi parlano di “pasticcio“ che renderebbe la situazione difficilmente gestibile, soprattutto perché gli insegnanti no vax sarebbero circa 4 mila, con un totale di 10 mila persone compreso di segreteria e personale Ata.

In, particolare secondo il decreto pubblicato in Gazzetta, i docenti non vaccinati potranno rientrare a scuola, ma dovranno essere adibiti ad altre mansioni, diverse dall’insegnamento.

Il Presidente dell’Associazione nazionale presidi, Giannelli osserva: “È’ molto difficile, negli istituti, stabilire quali siano le mansioni non a contatto con i ragazzi “Gli stessi impiegati di segreteria e i bidelli entrano a contatto con gli alunni. Gli si paga lo stipendio per non lavorare, dando mansioni sostanzialmente inesistenti. Bel capolavoro“. Professori che dovranno necessariamente essere sostituiti con del personale supplente retribuito con fondi già precedentemente stanziati per la valorizzazione dei docenti.

Su questo la Federazione lavoratori della conoscenza Cgil sostiene che i fondi utilizzati per pagare i supplenti dei no vax “vengono sottratti dal fondo di istituto: ovvero dalle dalle scuole”. Un provvedimento piuttosto ambiguo e paradossale che raccoglie critiche anche da diversi partiti e rischia di creare problemi sia di gestione che di disparità di trattamento a cui sarà necessario trovare rimedio.

