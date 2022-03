Russia, intervista Zelensky: “Ok a neutralità, no a smilitarizzazione”. Si attende l’esito dei negoziati di pace

“Qui è in atto una catastrofe umanitaria manca tutto a cominciare da cibo e acqua e i russi avrebbero portato via oltre 2 mila bambini, li tengono come merce di scambio”. Queste le parole di Zelensky, durante la sua prima intervista rilasciata ad alcuni media russi di opposizione.

Uno di questi, avrebbe di fatto, sfidato il divieto di pubblicazione, diffondendolo integralmente. Un’ora e mezza, durante la quale il presidente ucraino ha toccato tutti i temi più delicati, confermando che Kiev sarebbe pronta con garanzie di sicurezza, ad accettare uno stato di neutralità, ma non tratterà sulla smilitarizzazione.

“Le questioni Donbass e Crimea devono essere discusse e risolte nei colloqui di pace e ogni accordo dovrà essere sottoposto al popolo ucraino tramite referendum. Cerchiamo la pace senza indugi”: continua Zelensky, sottolineando che le priorità ucraine sono l’integrità e la sovranità territoriale e che nessun trattato di pace verrà firmato senza il ritiro delle forze russe.

Pubblicità Pubblicità

Russia, che in queste ore secondo quanto riportato dallo Stato maggiore ucraino, starebbe ritirando le unità che hanno subito perdite, con l’obiettivo di ripristinare le loro forza di combattimento.

Nel frattempo, però, salgono l’attenzione di Chernobyl, con la Vice primo ministro ucraina, che ha definito “irresponsabili” le azioni dei russi vicino alla centrale, annunciando il rischio di radiazioni e chiedendo una missione delle nazioni unite per valutarne i pericoli.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità