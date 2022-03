Riva del Garda: mobilità, iniziato l’iter di confronto

Nella serata di martedì 22 marzo l’assessore Luca Grazioli ha illustrato alla Commissione viabilità l’agenda strategica della mobilità 2025. Qui alcune riflessioni.

«È stata una serata molto costruttiva –spiega l’assessore Grazioli– e ringrazio i consiglieri, di maggioranza e opposizione, che sono tutti intervenuti con uno spirito propositivo. Poi l’argomento sarà affrontato con le categorie economiche, il 28 marzo, quindi seguiranno le frazioni interessate dall’agenda, come Sant’Alessandro e Varone, e i Comuni limitrofi coinvolti, e a seguire faremo un po’ di sintesi e sicuramente ancora qualche passaggio di confronto, come in Commissione viabilità e con le categorie, per dare ulteriore occasione di approfondimento.

Quello che mi preme sottolineare, come ribadito più volte nella prima serata, è che stiamo parlando di uno studio, quindi qualcosa che apre al confronto e che non ha nulla di definito, come magari può essere passato sulla stampa. È un punto di partenza, importante perché costituisce una base concreta e articolata dalla quale partire per un dibattito e un confronto aperto a tutti.

Pubblicità Pubblicità

La nostra intenzione è fare delle scelte con responsabilità e su delle base solide, come appunto questo studio, facendo sintesi dai confronti che avremo in queste settimane. Siamo convinti che il compito di un’amministrazione diligente è dare delle risposte alle criticità e cogliere le vere opportunità, mi riferisco ad esempio alla ciclovia del Garda, dove sotto tutti i punti di vista, non solo di immagine ma anche economici, non possiamo perdere o sottovalutare l’occasione che abbiamo davanti. La volontà di questa maggioranza, lo voglio sottolineare, è cercare la massima condivisione, senza perdere troppo tempo».

«Entrando nel merito –dice l’assessore– riguardo la fascia lago e soprattutto il tema della mobilità, la logica futura, già presente oggi, è di intervenire per portare meno auto e più persone, e a questo proposito ricordo come nel piano stralcio della mobilità si faccia riferimento in più capitoli alla città pedonale. Nello studio, quindi, l’asse di viale Carducci-viale Rovereto costituisce una delle proposte più importanti, perché da un lato ci sono le esigenze delle attività e delle funzioni, e dall’altro la volontà di riqualificare il viale e di ridurre il traffico veicolare, inserendo una ciclovia di livello nazionale che, permettetemi di dire, deve essere la più bella del mondo.

Le soluzioni analizzate devono però tener conto dell’evoluzione temporale, quindi facendo un focus tra quelle subito realizzabili e quelle non attivabili nell’immediato, devono tener conto dello studio paesaggistico della fascia lago, presentato ieri e dell’opportunità dell’inserimento della ciclovia del Garda. Lo studio dell’ing. Seneci, voluto fortemente da questa amministrazione, si è basato su elementi nel breve termine e nel medio termine.

Pubblicità Pubblicità



Infatti si pone l’obbiettivo primario di migliorare la viabilità proveniente da Limone, indirizzandola nella circonvallazione ovest, scaricando l’area dell’Inviolata, passando invece per il centro e andando verso Torbole con l’inserimento della ciclovia del Garda, con un manto stradale verniciato, illuminata a led in collaborazione con l’Ags magari, con delimitatori invalicabili fatti di fioriere o comunque strutture di arredo urbano, considerando che questa infrastruttura è compresa nelle ciclovie nazionali e che dovrà essere completata e inaugurata nel brevissimo termine, entro la fine del 2025.

Pubblicità Pubblicità

Per raggiungere questo obbiettivo primario, lo ribadiremo anche alle categorie economiche, si deve intervenire, intervenire insieme. Lo studio si è mosso nella direzione di dare risposta ad alcune finalità, come ridurre la pressione veicolare nel centro, aumentando la viabilità in una circonvallazione ovest oggi sottoutilizzata, liberando i marciapiedi dalla interferenza attuale tra pedoni e bici, puntando sulla sicurezza. Nelle diverse ipotesi lo studio prevede la chiusura dell’intersezione di viale Roma con viale Pilati, con il ripristino del doppio senso in viale Pilati, in modo che gli accessi di entrata e di uscita del parcheggio Terme Romane siano solo da viale Canella, attraverso viale Prati e via Bastione.

In questa maniera, lo studio rileva che proteggiamo viale Roma, dando più sicurezza alle componenti pedonali e ciclabili e impone, è vero, un senso unico in via Canella per inserire la ciclovia del Garda e per mandare tutto il traffico tramite la circonvallazione ovest nella zona a nord, ma così facendo diamo linfa al famoso hub della Baltera, futuro parcheggio di assestamento, inserito in un ambito con delle funzioni e dei servizi, tra cui le possibili destinazioni turistiche come Pregasina, Tenno e Ledro, per poi scendere a pettine, magari a piedi o in bicicletta e, perché no, con dei bus navetta».

Un altro ambito delicato di intervento affrontato dallo studio è quello di via Venezia a Varone e delle vie circostanti, via Pasina, via San Tomaso e via Fornasetta, sulle quali gravita un ingente flusso di attraversamento: «Abbiamo chiesto alla Provincia di fornirci dati oggettivi sui transiti –spiega l’assessore– e dopo varie indagini con l’uso di telecamere e controllo delle targhe ci è stata confermata la situazione che vediamo, cioè essenzialmente il rilevante traffico di passaggio, soprattutto in certi orari e soprattutto in via Venezia e in via Pasina.

A quel punto ci siamo posti alcuni obbiettivi: ridurre i flussi veicolari di attraversamento; mettere in sicurezza le utenze pedonali e ciclabili; e ridurre la velocità dei veicoli in transito. Si è ipotizzato di raggiungere tali obiettivi con l’introduzione di alcuni sensi unici, che permettono da un alto di tagliare i flussi veicolari in attraversamento, dall’altro di ricavare dalla carreggiata lo spazio adeguato alla formazione di percorsi pedonali. Gli scenari individuati, frutto dello studio dell’ing. Seneci e del suo staff in collaborazione con questa amministrazione comunale, sono quelli che presentano le minori criticità e che rispondono in maniera più omogenea agli obbiettivi prefissati».

«Tutti gli scenari ipotizzati dallo studio –conclude l’assessore Grazioli– hanno necessariamente un impatto sul trasporto pubblico, più o meno rilevante, per cui una volta che chiuderemo questa operazione di ascolto e di confronto passeremo a rapportarci con Trentino Trasporti, così da ragionare nel concreto sulle soluzioni, analizzando costi e benefici.

Siamo solo all’inizio di un cammino che prefigura grandi opportunità di evoluzione, un momento importante che richiede l’impegno e la collaborazione di tutti, perché se non siamo uniti davvero e non facciamo squadra, difficilmente riusciremo a fare il bene della nostra città e l’interesse delle prossime generazioni».