Putin, dal 1 aprile pagamento del gas russo in rubli. Bruxelles e Whashington: “Illegale”

Dopo averlo annunciato nei giorni scorsi, la contromossa di Putin per riuscire ad aggirare le sanzioni sembra avvicinarsi all’obiettivo. Il colosso energetico gazprom, la banca centrale russa e il gabinetto dei ministri, daranno il via libera al cambio di valute in rubli per il pagamento delle forniture di gas dei Paesi considerati ostili, ovvero tutti quelli che hanno adottato sanzioni nei confronti di Mosca.

Molto probabilmente il cambio di valuta entrerà in vigore dal 1° aprile anche se da Bruxelles e Washington viene considerata una mossa illegale.

Infatti, come già specificato da Draghi, la modifica non sarebbe conforme agli accordi già presi per le forniture che prevedono il pagamento in euro e in dollari, ma non in rubli.

Se con la contromossa di Putin cerca di sostituire i clienti europei, con quelli cinesi, Pechino al momento sembra non accettare l’offerta. Addirittura, secondo le anticipazioni dell’agenzia Reuters, il colosso statale cinese del petrolio avrebbe sospeso anche le discussioni con Mosca per gli investimenti sul mercato petrolchimico russo.

Mentre gli effetti della guerra continuano, con l’annuncio di Putin le economie europee si preparano ad un rallentamento tanto che l’agenzia di rating, S&P per quest’anno stima un calo della crescita del Pil nell’eurozona 3,3%.

