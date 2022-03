Magazzini efficienti, le proposte del mercato per gestire la complessità

Sono per fortuna lontani i tempi in cui il magazzino era un ambiente caotico, semplice deposito per accatastare materiali e merci in modo disordinato, riempiendo quanto più possibile scaffali e capannoni: oggi sappiamo invece quanto conta saper ben organizzare questi spazi, il ruolo centrale che svolgono nella gestione della logistica e, più in generale, nella possibilità di efficientare i processi e i guadagni aziendali.

I vantaggi di un magazzino gestito con efficacia – Una corretta strategia aziendale di gestione del magazzino, infatti, trasforma un semplice deposito in un ambiente a elevata efficienza operativa e tecnologicamente avanzato, facendone una leva per assicurare valore aggiunto per l’impresa.

Organizzare in modo efficiente le merci all’interno delle aree di stoccaggio, infatti, significa riuscire a garantire un notevole risparmio di tempo e spazi utilizzati, che si traducono nella pratica nel miglioramento dell’efficienza produttiva.

L’azienda vicentina Fami Storage Systems, grazie a oltre novant’anni di esperienza nella produzione e vendita di arredo industriale, è il riferimento principale per le attività che cercano le migliori soluzioni per l’organizzazione del magazzino.

La gamma completa di robuste scaffalature industriali rappresenta il sistema più efficace e rapido per catalogare oggetti e merci, ordinando razionalmente lo spazio e adattandosi facilmente a qualsiasi destinazione d’uso o di luogo.

La gamma di scaffalature industriali di Fami – Sono tre le tipologie di scaffalature proposte dal leader nazionale ed europeo nel campo dell’arredo industriale. Le scaffalature a piani per magazzini SYSTEM ST di Fami si caratterizzano per robustezza e resistenza, aiutano a ottimizzare le varie operazioni di logistica e possiedono inoltre una struttura facile da montare: fiancate, pareti laterali, pareti centrali e pareti posteriori si incastrano tra loro, infatti, evitando l’uso di viti. I piani, corredati da 4 ganci, hanno una portata variabile dai 100 ai 400 kg e il materiale stoccato può essere organizzato tramite divisori scaffali, separatori e bandinelle.

Personalizzabile con vari accessori, questa tipologia di scaffalatura a piani è predisposta a diventare anche un armadio grazie all’aggiunta di cassetti ad estrazione semplice (87%) e telescopica (100%), porte a battente o scorrevoli, entrambe provviste di serratura di sicurezza e di due chiavi. Questa soluzione è particolarmente apprezzata da gommisti e concessionarie perché la struttura può essere integrata con specifici elementi che ne consentono l’uso come scaffali per pneumatici, per tenere in ordine i prodotti e organizzare al meglio lo spazio.

È invece pensata per rispondere a ben altre esigenze di lavoro la scaffalatura per carichi pesanti SYSTEM AR con piani estraibili di portata variabile da 800 a 1000 kg ciascuno, che si rivela più adatta all’immagazzinamento di materiale molto pesante come stampi e motori, che possono essere movimentati con semplicità ed efficacia attraverso l’utilizzo di carroponti.

Le scaffalature pesanti AR sono realizzate in robusta lamiera d’acciaio, debitamente sagomata per garantirne la stabilità, e possono essere dotate di coppie di porte scorrevoli con serratura a cilindro. Le pareti laterali e posteriori degli scaffali per carichi pesanti sono fissate con viti alla struttura e, utilizzate insieme, formano vani chiusi, mentre le fiancate sono provviste di piastre di acciaio per il fissaggio a pavimento, così da distribuire correttamente la pressione esercitata sul pavimento.

Grazie a queste piastre d’appoggio, dotate di foro e tasselli di fissaggio forniti di serie, è possibile garantire la sicurezza delle scaffalature per stampi e carichi pesanti.

Le scaffalature metalliche industriali serie SYSTEM SR MASTER rappresentano infine il top di gamma delle scaffalature di Fami, e coniugano i benefici di uno scaffale a piani con la tecnologia e l’unicità di un armadio custodia utensili Master per offrire soluzioni modulari di logistica innovative, performanti, sicure e personalizzate, con varianti esclusive sul mercato degli arredamenti industriali.

La giusta combinazione tra l’armadio Master e le scaffalature metalliche componibili a piani permette infatti di ottenere un sistema robusto, versatile e modulare per lo stoccaggio di diversi materiali.