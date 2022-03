Finisce con l’auto contro l’ex caserma dei Vigili del Fuoco a Cles: 66enne trasportato al pronto soccorso

Pare non siano gravi, per fortuna, le condizioni di un 66enne che nella serata di oggi, lunedì 28 marzo qualche minuto prima delle 18, è finito con l’auto contro l’ex caserma dei Vigili del Fuoco in via Diaz a Cles.

L’uomo era alla guida della propria autovettura quando, forse a causa di una distrazione, è uscito di strada terminando la propria corsa contro il muro dell’edificio prossimo a diventare la “Casa della Comunità”.

Nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco volontari di Cles, la Polizia Locale e un’ambulanza che ha trasportato l’uomo al vicino ospedale del capoluogo noneso.

Pubblicità Pubblicità