Fare shopping online? Detto, fatto!

Anche i meno abituati alla tecnologia e i più fedeli affezionati alle vecchie abitudini, soprattutto negli ultimi mesi, hanno scoperto l’indiscutibile comodità degli acquisti online, una delle tante rivoluzioni che internet ha generato nella nostra routine quotidiana.

Già, perché se un tempo fare acquisti online era un vezzo solo dei più accaniti “smanettoni” del computer, oggi è diventata una pratica abituale per tutti noi, che si tratti di scegliere il nuovo elettrodomestico oppure di concederci un comodo paio di scarpe visionato su Stileo.

Nelle prossime righe cercheremo di capire come sono le abitudini degli italiani, proprio in merito agli acquisti su internet.

COSA COMPRANO GLI ITALIANI IN RETE – Innanzitutto dobbiamo sapere che sono sempre di più i portali dedicati agli acquisti online nel nostro Paese, a testimonianza di come quello dell’e-Commerce sia un settore che è non solo in grado di far fronte alle sempre più ravvicinate crisi di questi tempi ma anzi di come al contrario presenti sempre più possibilità di crescita ed espansione.

Periodicamente, questi portali pubblicano dei report che esaminano trend e abitudini degli utenti – cliccate qui per conoscere quello relativo ai marchi top recentemente pubblicato da Stileo – che si rivelano molto interessanti proprio per studiare le caratteristiche di una nicchia di mercato inevitabilmente destinata a crescere sempre di più.

In particolare, sono interessanti i dati relativi al 2020 che profilano il tipo di utente medio delle piattaforme di e-Commerce. È interessante notare una prima distinzione di genere, con gli uomini che tendono a fare acquisti di prodotti elettronici, mentre le donne prediligono l’acquisto di capi di abbigliamento.

La distanza in questo senso non è però così ampia come, ragionando per cliché, si potrebbe essere portati a pensare: in tutta Europa, infatti, il 69% delle donne acquista moda online, contro il 57% degli uomini.

Scendendo nel dettaglio, si scopre che l’utilizzo delle piattaforme per l’acquisto di abbigliamento in Rete è legato sia a prodotti di grandi firme della moda, o comunque a budget medio-alto, e non soltanto a prodotti buoni per tutti i giorni. Anche questo è una conferma di quanto l’e-shopping sia ormai entrato nelle abitudini dei consumatori.

I VANTAGGI DELL’ACQUISTO ONLINE NELL’ABBIGLIAMENTO – Si potrebbe pensare che nulla può battere l’acquisto nei negozi “fisici”, soprattutto per i prodotti di abbigliamento: la possibilità di provare il capo e verificare sul posto non solo se le misure siano giuste ma anche se “ci sta bene” sembrerebbe imbattibile. Ma non è così.

Ormai praticamente tutte le piattaforme di vendita online consentono la restituzione dei capi (spesso a titolo completamente gratuito) non solo in caso di merce difettosa ma anche se il cliente non è soddisfatto della qualità, o del colore del capo visto “dal vivo”.

E poi perché lo shopping online, che si tratti di abbigliamento o elettronica non conta, presenta indubbi vantaggi di comodità: niente più file in auto nel traffico congestionato, ricerca del parcheggio e altre non-amenità: si può fare la spesa comodamente spalmati sul divano di casa.

Infine, i prezzi: tagliando un po’ di rami della filiera produttiva, infatti, spesso i capi d’abbigliamento in vendita sui vari portali costano meno che in negozio, senza contare la presenza di sconti e promozioni ad hoc per gli utenti di internet. Comodo, no?