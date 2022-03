Ecco alcuni piccoli consigli per combattere lo stress

Il periodo storico che stiamo vivendo è una prova dura e stressante per tutti noi. Il livello di stress e preoccupazione è salito notevolmente e gli studi psicologici compiuti fino a adesso spiegano che le criticità e le problematiche colpiscono anche i più giovani.

Non è facile vivere con tanti stimoli negativi esterni e preoccupazioni che arrivano da ogni dove, fortunatamente però gli esperti spiegano che con piccoli accorgimenti si può ridurre i livelli di stress e ansia e tornare ad impadronirsi della propria vita ed essere felice ed energico.

Il punto focale è prestare attenzione a quelle piccole cose quotidiane che troppo spesso diamo per scontate, come una dieta salutare, una passeggiata nel verde oppure godersi il piacere antistress di una buona doccia. Vediamo alcune cose da fare per migliorare il proprio umore.

Prendersi cura: un mantra da ripetere – Si, prendersi cura di se stessi è la base per una vita felice. Non siamo programmati per essere sempre al top, sempre produttivi ed essere sempre improntati al mondo esterno. Abbiamo bisogno di tempo per noi, per la cura del nostro corpo, della nostra anima e per lasciare tempo alle nostre passioni.

Prendersi del tempo per un bagno caldo o una bella doccia rigenerante, camminare immersi nella natura con alle orecchie la nostra musica preferita sono, per esempio due attività da mettere in agenda. Anche lasciare spazio a un buon libro o a attività extra lavorative potrebbero essere un buon modo per lasciare andare lo stress.

Lo sport: il migliore alleato – L’attività fisica è sicuramente l’alleato più fedele che puoi avere contro lo stress. Le endorfine che stimola portano al buon umore, quindi oltre ad essere salutare per l’organismo è un toccasana per la mente. Qualsiasi attività va bene, purché sia fatta con entusiasmo e felicità.

Dedicarsi al proprio sport preferito è importante tanto quanto dedicarsi al proprio lavoro, è scientificamente provato che chi dedica parte del tempo a quello che ama poi svolge meglio i compiti assegnati. Anche lo yoga è una soluzione ottimale, oggi giorno molto di moda. Questa attività è il binomio perfetto tra relax mentale e benessere fisico e intraprendere la strada dello yoga significa dirigersi verso un grande cambiamento.

Un altro consiglio è: monitora la tua salute, a volte un malessere psicologico deriva da un problema fisico.

La cucina: mens sana in corpore sano – L’ultimo consiglio per allontanare stress e cattivo umore è una buona alimentazione. Anche in questo caso è una nostra abitudine quotidiana su cui dobbiamo lavorare. Spesso siamo abituati a cibi veloci e preconfezionati, magari perché la nostra pausa pranzo è troppo veloce o perché la società ci ha portato ad amare questa cucina.

Niente di più sbagliato, consuma, con cibi sani e locali, e sarai portato ad avere livelli di stress più bassi e un umore migliore. Come dicevano gli antichi greci e romani : “mens sana in corpore sano”, chi cura la salute dell’organismo è portato ad avere una salute mentale elevata!

Insomma anche se il nostro momento storico ci sta mettendo alla prova le soluzioni sono più semplici di quello che pensiamo e soprattutto a portata di mano!