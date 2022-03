Bacio gay della Disney, Pro Vita Famiglia: monta la protesta dei genitori, lanciata petizione 

«Sono migliaia i genitori scioccati dalla Disney che, su pressione delle potenti lobby omosessuali e transgender americane, ha inserito un esplicito bacio gay nel cartone animato ‘Lightyear. La vera storia di Buzz’, il famoso personaggio di Toy Story, e che arriverà nei cinema italiani il prossimo 15 giugno.

L’assoziazione Pro Vita & Famiglia ha già raccolto, in pochi giorni, oltre 12mila firme, destinate ad aumentare, e che saranno consegnate al responsabile della Disney in Italia Daniel Frigo.

“Vogliamo far sapere all’azienda americana il malcontento di migliaia di genitori, che non rimangono in silenzio davanti alla strategia Lgbt che vuole indottrinare i loro figli. Crediamo che non sia corretto usare i cartoni animati per influenzare la mentalità dei bambini su argomenti che potrebbero traumatizzarli e confonderli», il commento di Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia.

Pubblicità Pubblicità