A Sarnonico scarseggia l’acqua: il rifornimento arriva da Borgo d’Anaunia

Un bell’esempio di collaborazione, solidarietà e aiuto reciproco tra “vicini di casa”.

In questo periodo di siccità non è difficile, purtroppo, che scarseggi l’acqua. Ciò accade anche nei paesi delle nostre valli, come ad esempio a Sarnonico, dove il rifornimento idrico naturale è al minimo.

Per fortuna la situazione è migliore a Borgo d’Anaunia, dove l’amministrazione comunale ha dato disponibilità, attraverso un accordo tra i sindaci Emanuela Abram e Daniele Graziadei, al prelevamento dall’acquedotto di Dovena e Malosco per il trasferimento nelle vasche a servizio di Sarnonico e Seio.

Nella mattinata di ieri, domenica 27 marzo, i Vigili del Fuoco volontari di Castelfondo sono stati quindi impegnati con la cisterna distrettuale nelle operazioni di trasferimento dell’acqua potabile.

Nella speranza che la perturbazione prevista per i prossimi giorni possa far tirare, finalmente, un sospiro di sollievo.

