Presentate le tre nuove mostre del Mart

Sono state presentate in diretta facebook le tre nuove mostre del Mart, aperte da oggi.

Sono intervenuti: Giulia Robol, vicesindaca Rovereto; Mirko Bisesti, assessore Cultura Provincia di Trento; Alessandra Tiddia, curatrice Mart; Elena Tonezzer, presidente Fondazione Caritro e Vittorio Sgarbi, presidente Mart

Simbolismo e Nuova Oggettività. La Galleria del Levante – Tra il 1962 e il 1981 l’intellettuale Emilio Bertonati fondò e diresse la Galleria del Levante, punto di riferimento per collezionisti, artisti, critici e appassionati d’arte. La storia della Galleria rappresenta un momento cruciale nella più ampia storia espositiva italiana. Il Mart la racconta con una grande mostra: oltre 200 opere provenienti da collezioni pubbliche e private, a Rovereto dal 27 marzo al 12 giugno.

La Galleria del Levante prosegue nel catalogo a carattere scientifico, con riproduzione della totalità delle opere esposte, un testo di Vittorio Sgarbi, saggi di Alessandra Tiddia, Valerio Terraroli, Francesco Parisi, Monica Bonzini, Alessandra Quattordio, Maria Flora Giubilei, Elena Pontiggia. Completano l’opera le testimonianze delle collaboratrici di Emilio Bertonati, oggi note galleriste Chiara Fasser, Marion Grčić-Ziersch e Viola Roehr von Alvensleben; della gallerista Maria Paola Maino e del critico Renato Barilli.

Focus | Hayez e gli altri. Opere dalla Collezione di Fondazione Caritro – Intorno alla nota “Venere” di Hayez il Mart inaugura un Focus espositivo con le opere provenienti dalle raccolte di Fondazione Caritro. Il progetto è parte delle celebrazioni per il trentennale dell’istituzione bancaria. Fino al 1 maggio.

Antonio Canova e Francesco Hayez furono i principali rappresentati della cultura figurativa del XIX secolo in Italia. Se Canova sancì il primato della scultura sulle altre arti, fu Hayez, successivamente, a ristabilire il ruolo della pittura come la principale arte. In particolare la Venere di Hayez sembra essere la risposta pittorica alle meravigliose sculture di Canova. Dipinta su commissione del conte trentino Girolamo Malfatti, incarna un’ideale di bellezza e armonia che nulla ha da invidiare ai gessi canoviani esposti fino al 18 aprile al Mart.

Focus | Angelo Filomeno – Italiano di nascita e americano d’adozione, Angelo Filomeno realizza dipinti ricamati in cui convivono rimandi alla pittura classicista e all’antica cultura della meraviglia.

Fino al 12 giugno è possibile ammirare un’ampia serie di ricami realizzati da Angelo Filomeno che, malgrado i riscontri internazionali, nel nostro territorio è ancora noto a una cerchia ristretta di esperti e ammiratori. Il Mart contribuisce quindi alla valorizzazione dell’artista e della sua opera, caratterizzata dalla riscoperta e dall’uso sapiente di un’antica tradizione e da una forte capacità inventiva.

Nelle sue creazioni Filomeno esplora l’utilizzo di una tecnica popolare come quella del ricamo riferendola però a tempi, soggetti e saperi distanti tra loro. Il nucleo presentato a Rovereto, appartenente all’ultimo decennio creativo dell’artista, è costituito da lavori di grandi dimensioni che per la prima vengono ospitati all’interno di un’istituzione culturale con un progetto personale.