Precipita aereo ultra leggero: morto il passeggero, grave il pilota

Un drammatico incidente ad un aereo ultraleggero è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 26 marzo, intorno alle 16:30, nel vicentino nelle campagne tra Villaga e Barbarano.

L’aereo ultraleggero con a bordo il pilota 60 enne e un passeggero 63 enne è precipitato in mezzo a dei vigneti nelle vicinanze di via Poigo.

Secondo una prima ricostruzione il piccolo velivolo in fase di atterraggio avrebbe toccato delle chiome di alcuni alberi per poi perdere quota finendo per precipitare in mezzo a un vigneto.

Pubblicità Pubblicità

Dopo l’immediato allarme lanciato da alcuni abitanti della zona in pochi minuti sul posto sono giunte le ambulanze dei sanitari del Suem 118 e l’elisoccorso partito dalla base di Vicenza e atterrato nelle vicinanze.

Sul posto per liberare il pilota e il passeggero sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Lonigo che hanno tagliato con le cesoie la cabina per permettere di estrarre le persone incastrate dopo lo scontro.

Purtroppo i sanitari non hanno potuto far altro constatare il decesso del passeggero, un 63 enne residente a Castagnero.

Pubblicità Pubblicità



Il pilota 60 enne dopo essere stato stabilizzato dai sanitari è stato trasportato al San Bortolo di Vicenza con numerosi politraumi è ricoverato in gravi condizioni.

Per compiere tutte le formalità di rito sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Vicenza.

Le operazioni dei vigili del fuoco per il recupero della carcassa dell’aereo sono durate oltre 2 ore.