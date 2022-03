Nuovo incendio ad Almazzago, l’invervento dei vigili del fuoco contiene i danni

Nuovo allarme incendio nel primo pomeriggio di oggi, domenica 27 marzo, in valle di Sole nel centro abitato della frazione Almazzago a Commezzadura.

Erano da poco passate le 13.30, quando dal bosco nelle vicinanze di una legnaia si sono sprigionate delle fiamme e del fumo che hanno interessato delle sterpaglie e ramaglie.

Il rapido intervento delle squadre dei vigili del fuoco volontari di Commezzadura intervenuti con 8 vigili, una microbotte e un rover 110, ha scongiurato che fuoco si propagasse alla legnaia posta nelle vicinanze.

Pubblicità Pubblicità

In breve tempo l’incendio e stato spento ed stata compiuta una minuziosa opera di bonifica evitando che qualche residuo potesse ripartire e propagarsi.

Fortunatamente i danni sono stati limitati, e non si segnalano danni alle strutture poste nelle vicinanze o persone. E il secondo incendio in quel punto in pochi giorni, anche nel primo caso il rapido intervento dei vigili ha permesso di contenere i danni.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità