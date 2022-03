Molestatori seriali ITEA: ci vogliono i corsi di educazione civica condominiale

Egregio direttore,

leggendo le reiterate lamentele da parte di cittadini italiani esasperati, costretti a subire delle molestie condominiali nelle Case I.T.E.A da parte di altri condomini, causa costanti schiamazzi di ogni genere e marcata maleducazione comportamentale in ogni ora del giorno e della notte, ritengo che il problema debba e possa essere valutato con un’adeguata presa di posizione da parte di I.T.E.A, che per quanto venga informata, di fatto viene accusata di rimanere passiva ed inerte davanti a tale problematica.

Ritengo che una doverosa presa di posizione possa avvenire con l’implementazione delle regole di assegnazione dei singoli contesti abitativi, obbligando con nuova normativa, tutti gli inquilini, vecchi e nuovi assegnatari, sia italiani che stranieri a partecipare a dei corsi di “educazione civica condominiale”.

Per i cittadini stranieri, alla luce di quanto da più parti lamentato, risulterebbe indispensabile un intervento in tale direzione con l’ausilio di mediatori culturali, i quali avrebbero il compito di informare i nuovi assegnatari, delle regole comportamentali da tenere e i vecchi assegnatari “indisciplinati”, dovrebbero essere “invitati” ad un deciso cambio di marcia comportamentale.

Per chi non si adeguasse a quanto verrebbe loro richiesto, se non dovessero rispettare una civile convivenza, dopo un primo richiamo ufficiale, scatterebbe l’ immediata perdita dei diritti di assegnazione con conseguente sfratto. Idem a chi si rifiutasse di partecipare a tali corsi e dovesse in seguito contravvenire alle condizioni poste.

Tale iniziativa sarebbe indirizzata a spiegare loro i principi base obbligatori e necessari per una civile convivenza tra condomini. Con tale scelta I.T.E.A potrebbe tentare di risolvere (almeno si spera), un malessere abitativo che si fa ogni giorno più marcato ed insistente in certi contesti, da quanto emerge dalle continue lamentele di comprensibile esacerbazione che questa situazione comporta.

Come si apprende, tale condizione sta rendendo la vita impossibile a diverse famiglie che reclamano il sacro santo diritto al riposo. Solo chi ha bambini e non solo, che corrono o fanno schiamazzi dalla mattina alla sera sopra alla propria testa, può comprendere quanto tale disagio sia particolarmente lesivo per il diritto al riposo e al benessere abitativo personale, in particolare se si fanno dei turni di lavoro durante le ore notturne, essendo quindi costretti a dormire durante le ore diurne.

Provvedendo all’assegnazione degli alloggi oltre che per attestazione I.S.E.E e carichi famigliari, dovrebbe essere regolamentata la partecipazione obbligatoria a tali corsi, da parte di I.T.E.A che così offrirebbe un’ immagine pro-attiva e soprattutto concreta, per creare i presupposti per una migliore socializzazione e convivenza civile tra i vari nuclei familiari.

Con tale iniziativa si offrirebbe almeno potenzialmente, la possibilità di maggiore comprensione e rispetto, anche da parte di coloro che non parlano la “stessa lingua, non hanno gli stessi usi e costumi o le stesse credenze religiose”, senza dover entrare in quotidiana conflittualità con alcuni cittadini di cultura diversa che non trovano spontanea e naturale adesione a certi comportamenti civici, in uso a chi invece è naturalmente dotato di buon senso e buona educazione. (Ovviamente questo riguarda tutti: sia cittadini italiani che stranieri).

I bambini delle singole famiglie potrebbero socializzare meglio tra loro e anche gli adulti arriverebbero ad avere maggiori possibilità di reale integrazione con maggiore spirito di empatica comprensione reciproca.

Vorrei aggiungere tuttavia un’altra importante considerazione in merito ai controlli che I.T.E.A dovrebbe eseguire (ma raramente esegue, se non davanti ad episodi di criminalità conclamata d’uso). Mi riferisco a controlli che dovrebbero avvenire dopo l’assegnazione degli alloggi, non limitandosi alla certificazione I.S.E.E, o stabilire delle regole che poi non vengono di fatto puntualmente sanzionate.