Il “Sushi di Montagna” conferma l’internazionalità di Campiglio

Senza scomodare troppo i “Gastronauti” di Davide Paolini, ovvero quegli esploratori del gusto che amano scoprire le migliori specialità locali e portarle sulle tavole degli amanti della buona cucina, nello Chalet del Brenta (HCB) a Madonna di Campiglio con “the Mountain Sushi” è recentemente andata in scena una serata multisensoriale, dove il “Sushi di Montagna” ne è stato l’indiscusso protagonista.

Mirco Ronzoni, chef talentuoso, creativo e anticonformista – vincitore di “Hell’s kitchen Italia 2015” il Talent show culinario più famoso e longevo al mondo – con un inedito Cooking Show fatto incontrare le eccellenze del Trentino e del mondo prendendo tutti per la gola …col Sushi.

Patron dell’evento il poliedrico Giuseppe Galli, socio fondatore di “HCB Collection Srl” a Madonna di Campiglio, che ha materializzato la sua idea di realizzare “the Mountain Sushi” «un’esperienza multisensoriale fatta con le eccellenze gastronomiche locali presentate con piatti innovativi». Proposti in modo sfizioso e accattivante a un pubblico “gastronomicamente curioso” con la voglia e il giusto interesse per sperimentare creazioni culinarie gustose, inedite e accattivanti.

La location dell’evento è stata l’esclusiva e innovativa struttura dell’Hotel Chalet del Brenta, che ha preso parte al programma televisivo “4 hotel” condotto dallo chef Bruno Barbieri, proponendo in anteprima il proprio “Sushi di Montagna” tra i boschi innevati di Madonna di Campiglio raggiunti con la slitta trainata da cavalli.

L’evento “the Mountain Sushi” è iniziato di buon mattino con un “viaggio gourmet” da “Trota Oro” a Preore (Borgo Lares) e al Consorzio Melinda, per scoprire delle eccellenze del territorio, che propone materie prime uniche dalle quali prendere a piene mani qualità, gusto e tipicità, per proporle in “diretta” nello Cooking Show serale all’HCB.

Mentre l’enrosadira arrossava le Dolomiti di Brenta tingendole di “rosso-tramonto”, sotto gli occhi ammirati di ospiti e curiosi lo chef Mirco Ronzoni ha realizzato in diretta due Sushi di montagna dai gusti ricercati e piacevoli, che hanno confermato l’internazionalità di HCB.

Sul suo tavolo di lavoro sono così comparsi i delicati e compatti filetti di trota salmonata e salmerino cresciuti lentamente in acque fredde, la croccantezza sapida delle uova di trota, le mele Morgana acide, sode e succose, con l’immancabile base di riso e altri ingredienti internazionali.

La voglia di sperimentare e di stupire di chef Ronzoni ha trasportato i presenti in una dimensione “glocal”, dove gli ingredienti territoriali (local) si sono ben uniti a ingredienti del mondo (global), in abbinamenti gustosi, delicati e sfiziosi; il tutto accompagnato dalle bollicine dello spumante Blanc de Blancs Ferrari Trento doc.

La serata è proseguita con piatti altrettanto eccellenti, preparati dallo chef di HCB Giovanni Fella e dalla sua brigata, dove i protagonisti sono stati la trota salmonata, la bottarga e le sue uova, il salmerino alpino, sempre di “Trota Oro” e altre prelibatezze italiane che hanno dato origine a piatti curiosi, accattivanti e creativi, ma soprattutto buoni.

Articolo realizzato in collaborazione con Walter Facchinelli